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عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 17:42 عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا | حوادث و حقوق
عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا
فضيحة أخرى تنضاف إلى فضائح وزارة الصحة، حيث علمت شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن سيدة باغتها المخاض يومه الإثنين رفض مستشفى مولاي عبد الله استقبالها بدعوى أن موعد ولادتها لم يحن بعد.

شـــوف تيفي:م غطــاس

فضيحة أخرى تنضاف إلى فضائح وزارة الصحة، حيث علمت شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن سيدة باغتها المخاض يومه الإثنين رفض مستشفى مولاي عبد الله استقبالها بدعوى أن موعد ولادتها لم يحن بعد.

و كشفت مصادرنا، أن الأم الحامل و بعد طردها من المستشفى الذي دشنه مؤخرا الملك محمد السادس في رمضان، وضعت مولودها أمام المستشفى بمساعدة إحدى السيدات، مؤكدة أن وضع طفلتها الصحي جد حرج.

و معلوم أن هذه الحالة تستدعي التدخل العاجل لوزير الصحة انس الدكالي بصفته وصيا على القطاع و فتح تحقيق في هذا الحادث المؤلم.

و كان الملك محمد السادس ،قد أشرف بمقاطعة حصين (عمالة سلا)، على تدشين المستشفى الإقليمي"الأمير مولاي عبد الله"، بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا، والذي كلف إنجازه استثمارات تبلغ 312 مليون درهم خلال رمضان .

 

 

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