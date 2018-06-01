القاضي الذي وزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على قتلة ''مرداس'' يبث في قضية ''بوعشرين''.. وهــذا ما قرره ﻿

انعقدت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم'' بهيئة قضائية جديدة ترأسها القاضي الذي سبق وحكم على قتلة البرلماني مرداس بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما مفرقة ، والتي كانت من المفروض أن

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انعقدت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم'' بهيئة قضائية جديدة ترأسها القاضي الذي سبق وحكم على قتلة البرلماني مرداس بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما مفرقة ، والتي كانت من المفروض أن تنعقد يومه الاثنين، بسبب الوفاة المفاجئة لوالدة القاضي بوشعيب فريح رئيس هيئة الحكم في الملف

وأعلن عن الخميس المقبل تاريخا لمواصلة جلسات محاكمة بوعشرين المتابع بجنايات وجنح تتعلق بـ ''الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي''حتى لا تقع المحكمة في إشكالية الاستدعاءات مــرة أخرى ، حيث لو لم تعقد هذه الجلسة فستقوم المحكمة بإصدار استدعاءات إلى أطراف الملف لتخبرهم فيها بالتاريخ المقبل.

وجدير بالذكر أن جلسات محاكمة توفيق بوعشرين تعقد في جلسات مغلقة منذ دخول الملف مرحلة المناقشة بالاستماع إلى تصريحات المتهم وكذا الضحايا والمصرحات وعرض الأشرطة الجنسية المحجوزة في هذا الملف.