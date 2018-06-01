 مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه ﻿
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مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 17:29 مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه | بوليتيك
مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه
تدارس مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الاثنين برئاسة حكيم بن شماش رئيس المجلس، مجموعة من النقط تهم التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وانفتاح

"شوف تيفي"+" و م ع"

تدارس مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الاثنين برئاسة حكيم بن شماش رئيس المجلس، مجموعة من النقط تهم التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وانفتاح المجلس على محيطه.

وتوقف المكتب في هذا الإطار، حسب بلاغ للمجلس، عند برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والأسئلة الشفهية، والجلسة الشهرية المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.

وتناول الاجتماع كذلك موضوع العلاقات الخارجية، إذ تطرق إلى المواعيد المحددة لبعض الأنشطة (ندوات، منتديات..) التي سينظمها أو سيشارك فيها المجلس، كما استمع إلى تقارير مشاركة وفود عن مجلس المستشارين في مهام ديبلوماسية خارج أرض الوطن.

كما توقف أعضاء مكتب المجلس عند الندوة الموضوعاتية التي سينظمها المجلس حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، يوم الخميس 28 يونيو الجاري بمدينة الداخلة، بشراكة وتنسيق مع جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات.

وتوقف مكتب المجلس أيضا عند الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي الذي سينظمه البرلمان المغربي بمجلسيه يومي 21 و 22 يونيو الجاري.

وبخصوص الشؤون التنظيمية والإدارية، تداول المكتب في مجموعة من النقط من أبرزها التواصل المؤسساتي بالمجلس ومناقشة المعايير والآليات القانونية والإدارية للتعيين في المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي 2018.

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