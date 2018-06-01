 حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من الماحيا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة | بوليتيك

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم | حوادث و حقوق

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة

القاضي الذي وزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على قتلة مرداس يبث في قضية بوعشرين.. وهــذا ما قرره | بوليتيك

القاضي الذي وزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على قتلة ''مرداس'' يبث في قضية ''بوعشرين''.. وهــذا ما

مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه | بوليتيك

مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه

حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية | حوادث و حقوق

حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية

أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة | حوادث و حقوق

أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة ''سبت النابور'' إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك

إبن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري في قلب فضيحة مدوية وها أشنو وقع | بوليتيك

إبن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري في قلب فضيحة مدوية وها أشنو وقع

خرافة شعب

حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 17:27 حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية | حوادث و حقوق
حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية
فجرت حادثة سير وقعت قبل قليل بالقرب من سوق الأحد بأكادير بين دراجة نارية ثلاثية الدفع وسيارة خفيفة فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعدما تم اكتشاف عدد من الصناديق المملوءة بالخمور التي تساقطت على

شوف تيفي:أكادير

فجرت حادثة سير وقعت قبل قليل بالقرب من سوق الأحد بأكادير بين دراجة نارية ثلاثية الدفع وسيارة خفيفة فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعدما تم اكتشاف عدد من الصناديق المملوءة بالخمور التي تساقطت على الأرض، إثر حدوث الحادثة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات القضية تعود إلى إقدام شابين على نقل كميات هائلة من الخمور داخل دراجة نارية ثلاثية الدفع، وكانا يخفيانها داخل صناديق خصصاها لهذا الغرض، وفي طريقهما تفاجآ بسيارة خفيفة تصطدم بهما.

وأضافت ذات المصادر، أن حادث الاصطدام فضح أمرهما إثر تناثر قنينات الخمر على الطريق، حيث حاولا جاهدين إخفاءها وجمعها بسرعة، غير أن اتصال صاحب السيارة برجال الأمن كشف فضيحتهما وجرى ضبط الخمور وحجزها، فيما تم اعتقالهما وإحالتهما على المصلحة الولائية لتعميق البحث معهما حول مصدر الخمور المحجوزة، والوجهة التي كانت موجهة إليها قبل تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير فضيحة مدوية حادثة سير دراجة نارية ثلاثية الدفع خمور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من الماحيا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من ''الماحيا''

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم | حوادث و حقوق

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا

أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة | حوادث و حقوق

أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة ''سبت النابور'' إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية مقيمة بالخارج منين رجعات شرات أرض فكاز احتلوها ليها الخْــضارة..نداء للمسؤولين | حالة خاصة
منذ 11 دقيقة

مغربية مقيمة بالخارج منين رجعات شرات أرض فكاز احتلوها ليها ''الخْــضارة''..نداء للمسؤولين

صــادم و بالفيديو..ولدوها و نْساو مداروش ليها الغْـراز فمستشفى ابن رشد فكازا وهاشنو وقع للجنين | حالة خاصة

صــادم و بالفيديو..ولدوها و نْساو مداروش ليها الغْـراز فمستشفى ابن رشد فكازا وهاشنو وقع للجنين

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته لحضن والديه بالبيضاء | خارج البلاطو

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته لحضن والديه بالبيضاء

بالفيديو..شوفو جمالية مدينة سان بطيرسبورغ الروسية ‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو جمالية مدينة سان بطيرسبورغ الروسية ‎

﻿

آخر المستجدات

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من الماحيا | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة | بوليتيك

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم | حوادث و حقوق

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.