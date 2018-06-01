حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية ﻿

فجرت حادثة سير وقعت قبل قليل بالقرب من سوق الأحد بأكادير بين دراجة نارية ثلاثية الدفع وسيارة خفيفة فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعدما تم اكتشاف عدد من الصناديق المملوءة بالخمور التي تساقطت على

شوف تيفي:أكادير

فجرت حادثة سير وقعت قبل قليل بالقرب من سوق الأحد بأكادير بين دراجة نارية ثلاثية الدفع وسيارة خفيفة فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعدما تم اكتشاف عدد من الصناديق المملوءة بالخمور التي تساقطت على الأرض، إثر حدوث الحادثة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات القضية تعود إلى إقدام شابين على نقل كميات هائلة من الخمور داخل دراجة نارية ثلاثية الدفع، وكانا يخفيانها داخل صناديق خصصاها لهذا الغرض، وفي طريقهما تفاجآ بسيارة خفيفة تصطدم بهما.

وأضافت ذات المصادر، أن حادث الاصطدام فضح أمرهما إثر تناثر قنينات الخمر على الطريق، حيث حاولا جاهدين إخفاءها وجمعها بسرعة، غير أن اتصال صاحب السيارة برجال الأمن كشف فضيحتهما وجرى ضبط الخمور وحجزها، فيما تم اعتقالهما وإحالتهما على المصلحة الولائية لتعميق البحث معهما حول مصدر الخمور المحجوزة، والوجهة التي كانت موجهة إليها قبل تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك.