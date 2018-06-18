 أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة ''سبت النابور'' إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة ﻿
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أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة ''سبت النابور'' إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 17:19 أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة | حوادث و حقوق
أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة ''سبت النابور'' إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة
عجل النقص الحاد في وسائل النقل والمواصلات بجماعة ''سبت النابور'' التابعة لإقليم سيدي إفني بمناشدة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني لوزير الداخلية للتدخل العاجل لفك العزلة عن المنطقة وتوفير وسائل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عجل النقص الحاد في وسائل النقل والمواصلات بجماعة ''سبت النابور'' التابعة لإقليم سيدي إفني بمناشدة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني لوزير الداخلية للتدخل العاجل لفك العزلة عن المنطقة وتوفير وسائل نقل مناسبة للساكنة المحلية.

وأكدت جمعيات المجتمع المدني لجماعة ''سبت النابور'' في ملتمسها الموجه لوزارة الداخلية الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن المنطقة تعيش في ظل أزمة نقل حادة خاصة في الخط الرابط بين الجماعة ومدينة تيزنيت، التي يقصدها أغلب السكان لقضاء أغراضهم سواء التبضع أو الاستشفاء وكل ما له علاقة بالإدارة، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط الممارس على وسائل النقل المتوفرة بين النقطتين السالفتين الذكر، ويجعل عددا من المواطنين خارج الاستفادة من وسائل نقل تقلهم من مقر سكناهم إلى وجهتهم المقصودة، علاوة على الخطر المحدق بأرواح العديد من النساء الحوامل اللواتي يجدن أنفسهن يصارعن مرارة المخاض لوحدهن في غياب من يقلهن صوب المستشفيات والمراكز الصحية المتواجدة خارج مدار الجماعة، ويضع حياتهن على حافة الموت، وتزداد هذه المعاناة بشكل واضح خلال الأعياد والمناسبات الدينية التي تعرف توافد عدد كبير من أبناء المنطقة القاطنين بمدن أخرى.

وطلب النسيج الجمعوي من وزير الداخلية بالتدخل العاجل لفك العزلة عن جماعة ''سبت النابور'' وذلك بتوفير وسائل نقل مريحة ومناسبة للساكنة المحلية وتربط المنطقة بعالمها الخارجي .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي إفني أزمة النقل سبت النابور تدفع جمعيات المجتمع المدني مراسلة وزارة الداخلية

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