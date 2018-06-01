إبن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري في قلب فضيحة مدوية وها أشنو وقع ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تضع إبن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري في قلب فضيحة ، حيث أكدت مصادرنا أن جعفر الفاسي الفهري إبن المستشار الملكي، امتطى يوم السبت الماضي 16 يونيو،

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توصلت "شوف تيفي" بمعطيات تضع إبن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري في قلب فضيحة ، حيث أكدت مصادرنا أن جعفر الفاسي الفهري إبن المستشار الملكي، امتطى يوم السبت الماضي 16 يونيو، رفقة صديقته الأسترالية ذات الأصول المغربية ياسمين بن عبد الجليل، سيارة حكومية من نوع "إم روج"، وذهب بها حتى سلم طائرة تابعة لشركة الخطوط العربية للطيران المرابطة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لمغادرة أرض الوطن في اتجاه مدينة نابولي الإيطالية وكأنه سيبرمان من طينة أخرى لا تشبه باقي المغاربة تقول مصادرنا "شوف تيفي"