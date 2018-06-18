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مجلس النواب والمستشارين يدخلان على خط استفادة 50 برلمانيا من دعوات لحضور مونديال روسيا على حساب ميزانية الدولة

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 16:57 مجلس النواب والمستشارين يدخلان على خط استفادة 50 برلمانيا من دعوات لحضور مونديال روسيا على حساب ميزانية الدولة | بوليتيك
مجلس النواب والمستشارين يدخلان على خط استفادة 50 برلمانيا من دعوات لحضور مونديال روسيا على حساب ميزانية الدولة
على إثر الضجة التي أثارها نشر مجموعة من المنابر الإعلامية والمواقع الإلتكرونية لخبر استفادة حوالي 50 برلمانيا من دعوات للسفر إلى روسيا من أجل متابعة مباريات نهائيات كأس العالم بروسيا، خرجت الأمانة

شوف تيفي:

على إثر الضجة التي أثارها نشر مجموعة من المنابر الإعلامية والمواقع الإلتكرونية لخبر استفادة حوالي 50 برلمانيا من دعوات للسفر إلى روسيا من أجل متابعة مباريات نهائيات كأس العالم بروسيا، خرجت الأمانة العامة لكل من مجلسي النواب والمستشارين ببلاغ توضيحي ينفيان فيه كل ما يتم تداوله بخصوص الموضوع.

وأكدت الأمانتان العامتان في بلاغهما الذي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن البرلمان بمجلسيه ينفي نفيا قاطعا ما يروج له البعض، إذ لم يتلق أي مجلس دعوة من الجامعة الملكية لكرة القدم أو أي جهة أخرى لحضور العرس الكروي العالمي بروسيا.

وأوضح ذات البلاغ أنه لم يستفد أي برلماني أو برلمانية من السفر لحضور نهائيات كأس العالم على حساب ميزانية البرلمان بمجلسيه.

ودعا في ختام بلاغه كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة في مثل هذه الأخبار التي من شأنها الإساءة إلى المؤسسة البرلمانية وإلى صورة الرياضة الوطنية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مجلس النواب المستشارين استفادة 50 برلمانيا سفر روسيا كأس العالم

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