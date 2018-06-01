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مظاهرة للتضامن مع المهاجرين ببروكسيل تحت شعار ''مرحبا بك''

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 16:54 مظاهرة للتضامن مع المهاجرين ببروكسيل تحت شعار مرحبا بك | دولي
مظاهرة للتضامن مع المهاجرين ببروكسيل تحت شعار ''مرحبا بك''
خرج أكثر من 300 شخص بعد ظهر أمس الأحد إلى وسط العاصمة بروكسل ، في مسيرة أخوية تحت شعار “مرحبا بك!” نظمت للتضامن مع المهاجرين من قبل القطاع الثقافي.

شوف تيفي

خرج أكثر من 300 شخص بعد ظهر أمس الأحد إلى وسط العاصمة بروكسل ، في مسيرة أخوية تحت شعار “مرحبا بك!” نظمت للتضامن مع المهاجرين من قبل القطاع الثقافي.

وقد تجمع المتظاهرون في الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد، وفق ما أوردته مواقع محلية ببلجيكا، في محطة بروكسل الشمالية ودخلوا موكبهم أمام مركز استقبال طالبي اللجوء Petit-Château ، قبل أن يسيروا في شارع دانسيرتفي تجاه البورصة وساحة la Monnaie ، حيث تم إقامة مشهد تمثيلي وحمل المشاركون لافتات كبرى تحمل رسائل ''إن القطاع الثقافي ملتزم!'' و أخرى مكتوب عليها ''منزلك أينما ذهبت''.

وحمل المتظاهرون مظلات ملونة ترحب بالمغتربين بلغات مختلفة.

وصرحت مونيكا جوميز ، مديرة مسرح لا بلسمين : ''إن القطاع الثقافي يريد بالفعل سياسة ترحيب أخرى للاجئين والمهاجرين''. وأضافت ''يمكننا أن نقول أننا شهدنا عاما صعبا للغاية، ولم يكن بوسع القطاع الثقافي الصمت أخلاقيا في مواجهة ما يجري تنفيذه على المستوى الحكومي''.

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