 النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطلق نداء للتصويت على لاِئحة ''حرية - مهنية - نزاهة'' في انتخابات المجلس الوطني للصحافة ﻿
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النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطلق نداء للتصويت على لاِئحة ''حرية - مهنية - نزاهة'' في انتخابات المجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 16:46 النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطلق نداء للتصويت على لاِئحة حرية - مهنية - نزاهة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة | بوليتيك
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطلق نداء للتصويت على لاِئحة ''حرية - مهنية - نزاهة'' في انتخابات المجلس الوطني للصحافة
يعرف المغرب يوم 22 يونيو الجاري، في سابقة أولى بالمنطقة المغاربية والعربية، تنظيم انتخابات ممثلي مهن الصحافة والنشر من صحافيين مهنيين وناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة.

''شوف تيفي''

يعرف المغرب يوم 22 يونيو الجاري، في سابقة أولى بالمنطقة المغاربية والعربية، تنظيم انتخابات ممثلي مهن الصحافة والنشر من صحافيين مهنيين وناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة.

وحسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإنه ورغم المؤاخذات التي تم تسجيلها من طرف مهنيين ومناضلين ديمقراطيين، سواء على شكل وطبيعة تكوين المجلس الوطني للصحافة أو على طريقة إخراجه أو على القانون المحدث له، فإن عصارة النقاش الوطني الذي تبلور على مدى العقدين الأخيرين حول آليات التنظيم الذاتي للإعلاميات والإعلاميين، قد علق آمالا عريضة على إخراج مؤسسة وطنية مستقلة داخل آجال معقولة.

وأوضحت النقابة أنها وبعد تقييمهما المتأني والجدلي لكل النقاش الوطني حول هذه المؤسسة، في علاقة بالارتباطات القانونية والمهنية والسياسية، وبعد الوقوف على هشاشة القطاع ومعاناة المهنيين، وبعد قراءة التطورات التي خضع لها أو ساهم فيها المهنيون على مدى السنوات الأخيرة، ونتائج السياسات العمومية المتبعة في مجال الإعلام الوطني بشكل عام، قررت رفقة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد مناقشة جادة وصريحة داخل هياكلهما، بل ومع مكونات مهنية أخرى، الدخول في تنسيق الجهود وتكثيف العمل الوحدوي للدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع مهنيات ومهنيي القطاع، وتطوير الممارسة المهنية، والنهوض بأخلاقياتها وتعزيز حرية التعبير والصحافة والنشر بالمغرب.

ودعت النقابة الوطنية للصحافة والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وتفعيلا لقرار العمل التنسيقي والمشترك، جميع الزميلات والزملاء العاملين بمختلف المنابر الإعلامية إلى دعم لائحة ''حرية، مهنية، نزاهة'' المرشحة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة ليوم الجمعة 22 يونيو 2018، من خلال التوجه لمكاتب التصويت في مختلف الجهات، والمشاركة في عملية التصويت على اللائحة التي اختارت الزميل حميد ساعدني وكيلا لها، وذلك لأن هذه اللائحة منهجية ديمقراطية أشرفت عليها، لجنة من الشخصيات الوطنية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والتجرد، واختارت من بين جميع الزميلات والزملاء المتوفرين على الشروط، لائحة نهائية، وأيضا لأن لائحة ''حرية، مهنية، شفافية''، تتكون من أسماء معروفة بتجربتها المهنية الناجحة، إلى جانب التزامها النضالي وارتباطها العضوي والوفي مع إحدى المنظمتين النقابيتين، وهو ما يسمح للمهنيين بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عند كل إخلال بالمبادئ والأسس أو تقصير في الأداء.

وأكدت النقابة أن اختيارها دعم لائحة '' حرية، مهنية، شفافية'' هو بحد ذاته التزام آخر أمام المهنيين وتكليف إضافي على احترام مواثيق وأعراف المهنة، والالتزام الشفاف على بدل قصارى الجهود لتطوير الممارسة المهنية وتعزيز حرية الصحافة والنشر، والدفاع عن الديمقراطية، وتكريس حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

‫شوف تيفي

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