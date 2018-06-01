 عاجل.. فاجعة بمنطقة أوريكة ضواحي مراكش: انهيار منزل طيني ينهي حياة ثلاثة أطفال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من الماحيا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة | بوليتيك

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم | حوادث و حقوق

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة

القاضي الذي وزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على قتلة مرداس يبث في قضية بوعشرين.. وهــذا ما قرره | بوليتيك

القاضي الذي وزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على قتلة ''مرداس'' يبث في قضية ''بوعشرين''.. وهــذا ما

مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه | بوليتيك

مكتب مجلس المستشارين يتدارس مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وانفتاح المجلس على محيطه

حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية | حوادث و حقوق

حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية

أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك العزلة عن المنطقة | حوادث و حقوق

أزمة النقل تدفع النسيج الجمعوي بجماعة ''سبت النابور'' إقليم سيدي إفني لمراسلة وزير الداخلية لفك

إبن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري في قلب فضيحة مدوية وها أشنو وقع | بوليتيك

إبن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري في قلب فضيحة مدوية وها أشنو وقع

خرافة شعب

عاجل.. فاجعة بمنطقة أوريكة ضواحي مراكش: انهيار منزل طيني ينهي حياة ثلاثة أطفال

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 16:26 عاجل.. فاجعة بمنطقة أوريكة ضواحي مراكش: انهيار منزل طيني ينهي حياة ثلاثة أطفال | حوادث و حقوق
عاجل.. فاجعة بمنطقة أوريكة ضواحي مراكش: انهيار منزل طيني ينهي حياة ثلاثة أطفال
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار تاوريرت التابع لجماعة أوريكة إقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش، اهتز قبل قليل من يومه الإثنين 18 يونيو، على وقع فاجعة، راح ضحيتها 3 أطفال، عقب انهيار منزل طيني.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دوار تاوريرت التابع لجماعة أوريكة إقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش، اهتز قبل قليل من يومه الإثنين 18 يونيو، على وقع فاجعة، راح ضحيتها 3 أطفال، عقب انهيار منزل طيني.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحايا تتوراح أعمارهم بين 5 و 13 سنة، فارقوا الحياة على الفور، بعد انهيار المنزل الطيني، بينما نجا الأب الذي يعمل كفلاح، والأم من الموت، نظرا لتواجدهما خارج المنزل لحظة وقوع الحادث.

وأكد ذات المصدر أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، حلوا بعين المكان بعد الحادث، حيث تمت معاينة حجم الخسائر المادية، ونقل جثمان الضحايا إلى مستودع الأموات.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دوار تاوريرت الحوز مراكش منزل طيني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من الماحيا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من ''الماحيا''

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم | حوادث و حقوق

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا

حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية | حوادث و حقوق

حادثة سير مثيرة بأكادير تكشف فضيحة مدوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية مقيمة بالخارج منين رجعات شرات أرض فكاز احتلوها ليها الخْــضارة..نداء للمسؤولين | حالة خاصة
منذ 11 دقيقة

مغربية مقيمة بالخارج منين رجعات شرات أرض فكاز احتلوها ليها ''الخْــضارة''..نداء للمسؤولين

صــادم و بالفيديو..ولدوها و نْساو مداروش ليها الغْـراز فمستشفى ابن رشد فكازا وهاشنو وقع للجنين | حالة خاصة

صــادم و بالفيديو..ولدوها و نْساو مداروش ليها الغْـراز فمستشفى ابن رشد فكازا وهاشنو وقع للجنين

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته لحضن والديه بالبيضاء | خارج البلاطو

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته لحضن والديه بالبيضاء

بالفيديو..شوفو جمالية مدينة سان بطيرسبورغ الروسية ‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو جمالية مدينة سان بطيرسبورغ الروسية ‎

﻿

آخر المستجدات

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من الماحيا | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات بإقليم تارودانت يسفر عن حجز حوالي طن من الممنوعات و 350 لترا من

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة | بوليتيك

جمعية لآباء وأولياء التلاميذ ترفع دعوى قضائية على الدولة

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم | حوادث و حقوق

ؤلم..بسبب الحرب وسقوط نظام القذافي: حياة مغربية تحولت إلى جحيم

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة بسلا | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة تستدعي التدخل العاجل..مشات تولد فالسبيطار اللي دشن الملك جراو عليها وولدات فالزنقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.