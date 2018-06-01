عاجل.. فاجعة بمنطقة أوريكة ضواحي مراكش: انهيار منزل طيني ينهي حياة ثلاثة أطفال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار تاوريرت التابع لجماعة أوريكة إقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش، اهتز قبل قليل من يومه الإثنين 18 يونيو، على وقع فاجعة، راح ضحيتها 3 أطفال، عقب انهيار منزل طيني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دوار تاوريرت التابع لجماعة أوريكة إقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش، اهتز قبل قليل من يومه الإثنين 18 يونيو، على وقع فاجعة، راح ضحيتها 3 أطفال، عقب انهيار منزل طيني.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحايا تتوراح أعمارهم بين 5 و 13 سنة، فارقوا الحياة على الفور، بعد انهيار المنزل الطيني، بينما نجا الأب الذي يعمل كفلاح، والأم من الموت، نظرا لتواجدهما خارج المنزل لحظة وقوع الحادث.

وأكد ذات المصدر أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، حلوا بعين المكان بعد الحادث، حيث تمت معاينة حجم الخسائر المادية، ونقل جثمان الضحايا إلى مستودع الأموات.





