 مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير بطنجة ﻿
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مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير بطنجة

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 16:11 مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير بطنجة | دولي
مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير بطنجة
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد 16 يونيو، مقطع فيديو، يظهر استعانة عناصر الوقاية المدنية بوسائل تم وصفها بالبدائية، لإنقاذ حياة ضحايا حادثة سير، وقعت بحي الموظفين

"شوف تيفي"


نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد 16 يونيو، مقطع فيديو، يظهر استعانة عناصر الوقاية المدنية بوسائل تم وصفها بالبدائية، لإنقاذ حياة ضحايا حادثة سير، وقعت بحي الموظفين بمدينة طنجة، والتي خلفت إصابة 13 شخصا.

وفور تداول الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء المغاربة، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم الشديد من ضعف الوسائل المستخدمة من طرف عناصر الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح المواطنين، مؤكدين أن بدائية هذه الوسائل، تكون أحيانا سببا في عدم إنقاذ ضحايا حوادث سير من الموت.


وكانت "شوف تيفي" قد كشفت أمس الأحد، عن المعطيات الأولى الخاصة بهذا الحادث المروع، والذي وقع نتيجة، اصطدام سيارة أجرة صغيرة بسيارتين خفيفتين، ما خلف إصابة 13 شخصا.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوقاية المدنية حي الموظفين مدينة طنجة سيارة أجرة

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