 صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة ﻿
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صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 16:02 صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة | مجتمع
صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط خلال تحليل المعطيات الجديدة للبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017 أنه من بين 7 ملايين و49 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، 247 ألف هم في حالة شغل، منهم 162 ألف

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أفادت المندوبية السامية للتخطيط خلال تحليل المعطيات الجديدة للبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017 أنه من بين 7 ملايين و49 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، 247 ألف هم في حالة شغل، منهم 162 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، أي ما يمثل 2,31 بالمائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.

وأوضحت المندوبية السامية، في بلاغ لها حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الإثنين، أنه بالنسبة للأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، يتواجد 76,3 في المائة منهم بالوسط القروي، و81 بالمائة هم ذكور، و73 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن عدد هؤلاء الأطفال يقدر بـ 38 ألف طفل بالوسط الحضري، ما يمثل 85,6 بالمائة من الأطفال العاملين بالمدن (45 ألف طفل) و1 بالمائة من مجموع الأطفال الحضريين (4 ملايين و26 ألف طفل)، بينما يبلغ عدده بالوسط القروي 124 ألف طفل ما يمثل 61,4 بالمائة من الأطفال العاملين (202 ألف طفل) و4 بالمائة من مجموع الأطفال القرويين (3 مليون و23 ألف طفل)

وحسب البلاغ نفسه فإن 70 بالمائة من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل يتمركزون بأربع جهات من المملكة، حيث تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى ب25,3 بالمائة، تليها مراكش-آسفي (20,3 بالمائة)، ثم الرباط-سلا-القنيطرة (12,7 في المائة)، فجهة فاس-مكناس بـ11,7 في المائة.

ومن بين الأطفال الذكور تضيف المندوبية في بلاغها، هناك 132 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، أي ما يمثل 74,3 بالمائة من مجموع الأطفال الذكور في حالة شغل و3,7 في المائة من مجموع الأطفال الذكور البالغين من العمر ما بين 7 و17 سنة، فيما يبلغ هذا العدد في صفوف الإناث 31 ألف طفلة، وهو ما يمثل على التوالي 44,2 بالمائة و1 بالمائة.

من جهة أخرى، أفاد البلاغ بأنه من بين الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة، هناك 10,6 بالمائة متمدرسون، و81,4 بالمائة انقطعوا عن الدراسة، و8 بالمائة لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن العمل الخطير يبقى متمركزا ببعض القطاعات الاقتصادية مع بعض التفاوتات حسب وسط الإقامة، مبرزة أنه بالمناطق القروية، هناك 82,6 في المائة من الأطفال يزاولون هذا النوع من العمل يتواجدون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، وبالمدن يتواجد 52,7 في المائة بقطاع "الخدمات" و32 بالمائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية".

ومن بين القطاعات التي تسجل أعلى مستويات تعرض الأطفال لهذه الأخطار، حسب البلاغ، يأتي قطاع "البناء والأشغال العمومية" في المرتبة الأولى بـ92 بالمائة، متبوعا بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" (83,7 بالمائة)، وقطاع "الخدمات" (82,4 بالمائة)، ثم قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (58,6 بالمائة)

وسجلت المندوبية أيضا أن هذا النوع من العمل يبقى حكرا على بعض الحالات المهنية، مع بعض التفاوت حسب وسط الإقامة، حيث يشتغل بالوسط القروي 73,3 بالمائة من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل كمساعدين عائليين و19,6 في المائة كمستأجرين، وبالوسط الحضري 43 بالمائة كمستأجرين وأكثر من الثلث (34,6 بالمائة) كمتعلمين و18,8 بالمائة كمساعدين عائليين.

 

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