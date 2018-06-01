مؤلم.. مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي: أستاذ ينتحر شنقا بالجديدة ﻿

اهتز حي السلام بمدينة الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع العثور على أستاذ شاب جثة هامدة داخل شقة، عقب إقدامه على الانتحار بطريقة بشعة من خلال شنق نفسه بواسطة حبل.

"شوف تيفي"

اهتز حي السلام بمدينة الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع العثور على أستاذ شاب جثة هامدة داخل شقة، عقب إقدامه على الانتحار بطريقة بشعة من خلال شنق نفسه بواسطة حبل.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب في نهاية عقده الثاني، كان يعمل قيد حياته أستاذا بالمدارس الخصوصية بالجديدة، وقد عثر عليه صديقه جثة هامدة داخل الشقة التي يقيمان بها.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشاب المنتحر لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، وقد تم نقل جثته إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.





