 عاجل.. قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..لهذا السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير بطنجة | دولي

مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير

صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة | مجتمع

صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة

طـــريف..بوحدوز يستعطف رونار قبل مباراة البرتغال | كاريكاتير شوف تيفي

طـــريف..بوحدوز يستعطف رونار قبل مباراة البرتغال

مؤلم.. مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي: أستاذ ينتحر شنقا بالجديدة | حوادث و حقوق

مؤلم.. مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي: أستاذ ينتحر شنقا بالجديدة

عاجل.. قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..لهذا السبب | مجتمع

عاجل.. قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..لهذا السبب

عاجل.. حريق مهول داخل محل تجاري بالرباط والمصابون داوهم للمستشفى | حوادث و حقوق

عاجل.. حريق مهول داخل محل تجاري بالرباط والمصابون داوهم للمستشفى

عاجل...مجهولون يسلبون 15 مليون سنتيم من مواطن بالعيون بطريقة هوليودية | حوادث و حقوق

عاجل...مجهولون يسلبون 15 مليون سنتيم من مواطن بالعيون بطريقة هوليودية

عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة | حوادث و حقوق

عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة

كاريكاتير اليوم | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير اليوم

خرافة شعب

عاجل.. قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..لهذا السبب

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 15:15 عاجل.. قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..لهذا السبب | مجتمع
عاجل.. قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..لهذا السبب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي كان من المفروض أن تنطلق خلال الساعة الثالثة بعد زوال يومه الإثنين 18، تأجلت إلى يوم آخر، وذلك على إثر وفاة والدة القاضي بوشعيب

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي كان من المفروض أن تنطلق خلال الساعة الثالثة بعد زوال يومه الإثنين 18، تأجلت إلى يوم آخر، وذلك على إثر وفاة والدة القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف مدير جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من المحامين المرتبطين بهذا الملف، يناقشون في هذه اللحظات الهيئة القضائية من أجل الاتفاق على موعد محدد لعقد أشغال الجلسة المقبلة.

وبهذه المناسبة، فإن قناة "شوف تيفي" وطاقمها، يتقدمون بعبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة للقاضي بوشعيب فريح ولأفراد أسرته الصغيرة والكبيرة.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محاكمة توفيق بوعشرين أخبار اليوم المحامين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة | مجتمع

صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات | مجتمع

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات

هذه هي الحقيقة المفقودة في ملف بوعشرين | مجتمع

هذه هي الحقيقة المفقودة في ملف بوعشرين

زخات مطرية وطقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع

زخات مطرية وطقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته لحضن والديه بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 56 دقيقة

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته لحضن والديه بالبيضاء

بالفيديو..شوفو جمالية مدينة سان بطيرسبورغ الروسية ‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو جمالية مدينة سان بطيرسبورغ الروسية ‎

من روسيا..شوفو جمال ملعب اتكريتي ارينا | خارج البلاطو

من روسيا..شوفو جمال ملعب اتكريتي ارينا

جديد الستاتي عبد العزيز تكايسي يا الحكومة | قنوات أخرى

جديد الستاتي عبد العزيز ''تكايسي يا الحكومة''

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير بطنجة | دولي
منذ 14 دقيقة

مثير وبالفيديو.. شوفو الشوهة: عناصر الوقاية المدنية استعانوا بوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا حادثة سير

صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة | مجتمع

صــــــادم.. بلغة الأرقام: 162 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة

طـــريف..بوحدوز يستعطف رونار قبل مباراة البرتغال | كاريكاتير شوف تيفي

طـــريف..بوحدوز يستعطف رونار قبل مباراة البرتغال

مؤلم.. مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي: أستاذ ينتحر شنقا بالجديدة | حوادث و حقوق

مؤلم.. مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي: أستاذ ينتحر شنقا بالجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.