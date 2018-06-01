عاجل.. قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..لهذا السبب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي كان من المفروض أن تنطلق خلال الساعة الثالثة بعد زوال يومه الإثنين 18، تأجلت إلى يوم آخر، وذلك على إثر وفاة والدة القاضي بوشعيب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي كان من المفروض أن تنطلق خلال الساعة الثالثة بعد زوال يومه الإثنين 18، تأجلت إلى يوم آخر، وذلك على إثر وفاة والدة القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف مدير جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من المحامين المرتبطين بهذا الملف، يناقشون في هذه اللحظات الهيئة القضائية من أجل الاتفاق على موعد محدد لعقد أشغال الجلسة المقبلة.

وبهذه المناسبة، فإن قناة "شوف تيفي" وطاقمها، يتقدمون بعبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة للقاضي بوشعيب فريح ولأفراد أسرته الصغيرة والكبيرة.





