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الاتحاد الدولي لكرة القدم يستدعي بادو الزاكــي لحضور مونديال روسيا

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 14:42 الاتحاد الدولي لكرة القدم يستدعي بادو الزاكــي لحضور مونديال روسيا | سبور
الاتحاد الدولي لكرة القدم يستدعي بادو الزاكــي لحضور مونديال روسيا
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، بتوجيه الدعوة إلى الحارس الدولي السابق بادو الزاكي، لمتابعة المقابلة التي ستجمع ''أسود الأطلس'' بالمنتخب الإسباني، يوم الأثنين المقبل، برسم الدور الثالث من دور

شوف سبور

 

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوجيه الدعوة إلى الحارس الدولي السابق بادو الزاكي، لمتابعة المقابلة التي ستجمع "أسود الأطلس" بالمنتخب الإسباني، يوم الأثنين المقبل، برسم الدور الثالث من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت "الفيفا" قد وجهت الدعوة لنور الدين النيبت الذي تابع المباراة الأولى للمنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني، فيما سيحضر الحسين خرجة اللقاء الذي سيجمع النخبة الوطنية بالمنتخب البرتغالي، يوم الأربعاء المقبل.

ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في كل مباراة تذكرتين لكبار الشخصيات (vvip)، و8 تذاكر للضيوف (vip) .

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء بادو الزاكي المنتخب المغربي كأس العالم 2018 روسيا

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