عاجل...مجهولون يسلبون 15 مليون سنتيم من مواطن بالعيون بطريقة هوليودية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة عن إقدام مجهولين قبل قليل على تنفيذ عملية سرقة شبيهة بأفلام ''الأكشن'' استهدفت أحد المواطنين أمام إحدى الوكالات البنكية القريبة من ساحة ''الدشيرة'' بمدينة العيون وسلبت منه

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة عن إقدام مجهولين قبل قليل على تنفيذ عملية سرقة شبيهة بأفلام "الأكشن" استهدفت أحد المواطنين أمام إحدى الوكالات البنكية القريبة من ساحة "الدشيرة" بمدينة العيون وسلبت منه مبلغا ماليا مهما قدر ب 15 مليون سنتيم.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الجناة قاموا بمباغثة المواطن الذي نزل من سيارته، متأبطا حقيبة تحتوي على مبلغ 15 مليون سنتيم، كان يهم بإيداعها بحسابه البنكي، وعنفوه بالقوة، ليسلبوا منه الحقيبة، ولاذوا بالفرار بطريقة هوليودية.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن العصابة التي كانت ملثمة قد تكون على علم مسبق بمحتوى الحقيبة، واقتفت آثار الضحية قبل أن تنفذ هجومها عليه وتسطو على أمواله .

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والتي قامت بإنزال كثيف وطوقت أرجاء الساحة ومحيط المؤسسة البنكية، وتباشر تحرياتها وتحقيقاتها على أعلى مستوى لتحديد هوية منفذي هذه العملية الإجرامية للوصول إلى مكان تواجدهم قصد إيقافهم.





