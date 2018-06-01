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عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 12:45 عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة | حوادث و حقوق
عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة
علمت ''شوف تيفي '' من مصدر مطلع أن شاطئ الهرهورة بمنطقة عنق الجمل بتمارة، يعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين 18 يونيو، تجمع العشرات من الأشخاص المنتمين لأفراد أسرة واحدة، عقب غرق ابنهم البالغ من العمر

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي " من مصدر مطلع أن شاطئ الهرهورة بمنطقة عنق الجمل بتمارة، يعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين 18 يونيو، تجمع العشرات من الأشخاص المنتمين لأفراد أسرة واحدة، عقب غرق ابنهم البالغ من العمر قيد حياته 18 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن جثة الشاب، اختفت تحت مياه البحر، خلال سباحته عشية أمس الأحد، رفقة أصدقائه بالقرب من الصخور، مشيرا إلى أن الوقاية المدنية لم تحل بعين المكان لانتشال جثة الهالك.

وأشار ذات المصدر أن عائلة الهالك في حالة يرثى لها بسبب الصدمة وتأخر الوقاية المدنية في انتشال الجثة بالرغم من ربط الاتصال بها للعديد من المرات منذ صباح اليوم.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الهرهورة تمارة الشاب الوقاية المدنية

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