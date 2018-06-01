 فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. حريق مهول داخل محل تجاري بالرباط والمصابون داوهم للمستشفى | حوادث و حقوق

عاجل.. حريق مهول داخل محل تجاري بالرباط والمصابون داوهم للمستشفى

عاجل...مجهولون يسلبون 15 مليون سنتيم من مواطن بالعيون بطريقة هوليودية | حوادث و حقوق

عاجل...مجهولون يسلبون 15 مليون سنتيم من مواطن بالعيون بطريقة هوليودية

عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة | حوادث و حقوق

عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة

كاريكاتير اليوم | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير اليوم

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات | مجتمع

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات

هام لمستخدمي القطار.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج 222 قطارا يوميا مع تعزيز العرض خلال فترة الصيف | اقتصاد

هام لمستخدمي القطار.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج 222 قطارا يوميا مع تعزيز العرض خلال فترة

خمس سنوات سجنا تنتظر صهر ملك إسبانيا بعد تسليم نفسه | دولي

خمس سنوات سجنا تنتظر صهر ملك إسبانيا بعد تسليم نفسه

مؤامرة خبيثة..السعودية قامت بحملة ضد المغرب بحماية من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومشاركة رئيس الفيفا..(تفاصيل مثيرة) | دولي

مؤامرة خبيثة..السعودية قامت بحملة ضد المغرب بحماية من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومشاركة رئيس

هذه هي الحقيقة المفقودة في ملف بوعشرين | مجتمع

هذه هي الحقيقة المفقودة في ملف بوعشرين

خرافة شعب

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 11:58 فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات | مجتمع
فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات
وجد مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية بالعرائش، نفسه، مؤخرا، متهما بالتحرش الجنسي بمجموعة من التلميذات و الأستاذات بمؤسسته، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، أكدت أن المديرية الإقليمية للتعليم

"شوف تيفي"

وجد مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية بالعرائش، نفسه، مؤخرا، متهما بالتحرش الجنسي بمجموعة من التلميذات و الأستاذات بمؤسسته، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، أكدت أن المديرية الإقليمية للتعليم بالمدينة توصلت بشكاية في الموضوع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمدير، انتقل مؤخرا، بإحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية، وقد توصل بإنذار عقب اتهامه بالتحرش بأستاذة، تقدمت بشكاية في حقه إلى المديرية الإقليمية للتعليم.

وأشارت ذات المصادر أن المدير تم اتهامه كذلك بالتحرش الجنسي بمجموعة من التلميذات والأستاذات، حيث تقدمت نقابتان تعلميتيان بشكاية إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مؤسسة تعليمية التحرش الجنسي العرائش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه هي الحقيقة المفقودة في ملف بوعشرين | مجتمع

هذه هي الحقيقة المفقودة في ملف بوعشرين

زخات مطرية وطقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع

زخات مطرية وطقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

فيديو جد صادم..حضيو راسكم: شاب وقفات عليه سيدة وعطاتو حلوة ديال العيد بتطوان وفاش شمها دخل في حالة هيستيرية وسخف | مجتمع

فيديو جد صادم..حضيو راسكم: شاب وقفات عليه سيدة وعطاتو حلوة ديال العيد بتطوان وفاش شمها دخل في حالة هيستيرية وسخف

فضيحة وبالصور..العثور على طلاسم سحرية بلوائح انتخابية ديال برلمانيين ورؤساء جماعات مدفونة بمقبرة بطانطان | مجتمع

فضيحة وبالصور..العثور على طلاسم سحرية بلوائح انتخابية ديال برلمانيين ورؤساء جماعات مدفونة بمقبرة بطانطان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو جمالية ساحة ريد سكوير بروسيا مع الجمهور المغربي وباقي الجنسيات | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

شوفو جمالية ساحة ريد سكوير بروسيا مع الجمهور المغربي وباقي الجنسيات

من روسيا..شوفو جمال ملعب اتكريتي ارينا | خارج البلاطو

من روسيا..شوفو جمال ملعب اتكريتي ارينا

جديد الستاتي عبد العزيز تكايسي يا الحكومة | قنوات أخرى

جديد الستاتي عبد العزيز ''تكايسي يا الحكومة''

بعد فضــيحة ڭلامور .. مغاربة ساخطين على البنات اللي كايديرو البوز بالجسد ديالهم | نسولو الناس

بعد فضــيحة '' ڭلامور ''.. مغاربة ساخطين على البنات اللي كايديرو البوز بالجسد ديالهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. حريق مهول داخل محل تجاري بالرباط والمصابون داوهم للمستشفى | حوادث و حقوق
منذ 44 دقيقة

عاجل.. حريق مهول داخل محل تجاري بالرباط والمصابون داوهم للمستشفى

عاجل...مجهولون يسلبون 15 مليون سنتيم من مواطن بالعيون بطريقة هوليودية | حوادث و حقوق

عاجل...مجهولون يسلبون 15 مليون سنتيم من مواطن بالعيون بطريقة هوليودية

عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة | حوادث و حقوق

عاجل... بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية: شاب يغرق بشاطئ تمارة

كاريكاتير اليوم | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير اليوم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.