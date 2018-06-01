فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي بتلميذات وأستاذات ﻿

وجد مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية بالعرائش، نفسه، مؤخرا، متهما بالتحرش الجنسي بمجموعة من التلميذات و الأستاذات بمؤسسته، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، أكدت أن المديرية الإقليمية للتعليم

"شوف تيفي"

وجد مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية بالعرائش، نفسه، مؤخرا، متهما بالتحرش الجنسي بمجموعة من التلميذات و الأستاذات بمؤسسته، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، أكدت أن المديرية الإقليمية للتعليم بالمدينة توصلت بشكاية في الموضوع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمدير، انتقل مؤخرا، بإحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية، وقد توصل بإنذار عقب اتهامه بالتحرش بأستاذة، تقدمت بشكاية في حقه إلى المديرية الإقليمية للتعليم.

وأشارت ذات المصادر أن المدير تم اتهامه كذلك بالتحرش الجنسي بمجموعة من التلميذات والأستاذات، حيث تقدمت نقابتان تعلميتيان بشكاية إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش.





