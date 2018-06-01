هام لمستخدمي القطار.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج 222 قطارا يوميا مع تعزيز العرض خلال فترة الصيف ﻿

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه قام بملاءمة عروضه التجارية من أجل استيعاب الطلب المتزايد للمسافرين في أحسن ظروف الأمان والراحة طيلة المرحلة الصيفية الممتدة ما بين 18 يونيو و 16 شتنبر 2018، وذلك

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه قام بملاءمة عروضه التجارية من أجل استيعاب الطلب المتزايد للمسافرين في أحسن ظروف الأمان والراحة طيلة المرحلة الصيفية الممتدة ما بين 18 يونيو و 16 شتنبر 2018، وذلك من خلال برمجة 222 قطارا كل يوم.

وأوضح بلاغ للمكتب أنه من أجل مواكبة فترة الصيف التي تعرف حركة دؤوبة للمسافرين، تمت برمجة 222 قطارا كل يوم مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة التي تعرف إقبالا متزايدا نحو مدن الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة والناظور وخريبكة، مضيفا أنه تم بالخصوص تعزيز العرض في اتجاه مراكش من خلال برمجة 6 قطارات إضافية انطلاقا من الدار البيضاء ليصبح عددها 24 قطارا في اليوم تربط العاصمة الاقتصادية والوجهة الأولى للسياحة بالمملكة بمواقيت تغطي طيلة اليوم.

كما قام المكتب ببرمجة المزيد من القطارات في اتجاه مدينة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإضافة 4 قطارات يومي الجمعة والأحد، من أجل مواكبة حركة التنقل المتزايد خلال الفترة الصيفية.

ولتوفير راحة أكثر على متن القطارات الليلية -يضيف البلاغ- يشغل المكتب عربات نوم أحادية جديدة على محاور الدار البيضاء- وجدة والدار البيضاء- الناظور وطنجة- مراكش، وذلك بهدف الرفع من مستوى العرض على متن القطارات الليلية ووضع رهن إشارة المسافرين خدمات "فندقية" رفيعة على متن هذا النوع من القطارات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يقدم عروضا للسفر بأثمنة تفضيلية من أجل جعل السفر بالبطاقة في متناول جميع شرائح زبنائه (سفر المجموعات، العائلات، الشباب)، مضيفا أنه لمواكبة المسافرين خلال تنقلاتهم، يجند المكتب أكثر من 1000 عون رهن إشارة زبنائه لتسهيل ولوجهم للأرصفة والقطارات، بالإضافة إلى فرق مختصة بالإرشاد والمساعدة ترتدي سترات حمراء لتسهيل التعرف عليها عند الاقتضاء.

ولفت إلى أن النسخة الجديدة لكل من البوابة الإلكترونية للمكتب (www.oncf.ma ) والموقع الرقمي للأسفار (www.oncf-voyages.ma) أصبحا يتيحان إمكانيات كثيرة للاستعلام أو الاطلاع على المواقيت أو شراء التذاكر؛ إذ صمم هذان الموقعان للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الزبناء بناء على محتوياتهما الغنية وهندستهما المبتكرة وسهولة تصفح مختلف زواياهما. كما تم توفير كل التسهيلات للزبناء من أجل اقتناء التذاكر واجتناب الانتظار، حيث تم تعزيز شبابيك البيع والموزعين الآليين بالمحطات وكذا عبر موقع بيع التذاكر: www.oncf-voyages.ma.



وبغية تفادي الاكتظاظ الذي تعرفه مثل هذه المناسبات، دعا المكتب زبناءه إلى الاستعلام مسبقا عبر التطبيق الرقمي المحمول (ONCF TRAFIC) عن مواقيت السفر وحركة سير القطارات، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب مسبقا قبل تاريخ السفر، وامتطاء القطارات المشار إليها في التذكرة.