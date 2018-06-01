خمس سنوات سجنا تنتظر صهر ملك إسبانيا بعد تسليم نفسه ﻿

قال متحدث باسم نظام السجون الإسباني اليوم الإثنين، إن صهر الملك فيليبي، سلم نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.

شوف تيفي

قال متحدث باسم نظام السجون الإسباني اليوم الإثنين، إن صهر الملك فيليبي، سلم نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.

وسلم إيناكي أوردانغارين نفسه في سجن بريبا، حسب ما ذكر موقع "أورو نيوز" في آبيلا حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش). وكانت المحكمة قد أمهلته يوم الثلاثاء الماضي خمسة أيام لتسليم نفسه لسجن من اختياره.

ومثل إيناكي أوردانغارين الذي يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة، في سويسرا أمام محكمة في بالما دي مايوركا الأربعاء الماضي، يضيف المصدر، لإبلاغه بقرار إعطائه مهلة خمسة أيام لتسليم نفسه.