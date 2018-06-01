مؤامرة خبيثة..السعودية قامت بحملة ضد المغرب بحماية من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومشاركة رئيس الفيفا..(تفاصيل مثيرة) ﻿

قال مصدر رفيع المستوى في لجنة ترشيح المغرب 2026 إن ممثلي السعودية في انتخابات لفيفا لاختيار الدولة المنظمة لمونديال 2026، قام ليلة التصويت على أحد الملفين المرشحين بحملة ''بغيضة'' لصالـح الملف الثلاثي

"شوف تيفي"

قال مصدر رفيع المستوى في لجنة ترشيح المغرب 2026 إن ممثلي السعودية في انتخابات لفيفا لاختيار الدولة المنظمة لمونديال 2026، قام ليلة التصويت على أحد الملفين المرشحين بحملة "بغيضة" لصالـح الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك .

وحسب مصدر رفيع المستوى في ممثلي السعودية في انتخابات الفيفا لاختيار الدولة المنظمة لمونديال 2026 فإن ممثلي السعودية استدعوا ممثلي الدول المصوتة لإفطار جماعي وحرضت مجموعة من الدول المصوتة لإفطار جماعي وحرضت مجموعة من الدول على التصويت لصالح الملف الأمريكي ضد الملف المغربي، وذلك تحت حماية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA و "الإف بي آي" مؤكدا أن هذه الأخيرة كانت تراقب تحركات ممثلي الملف المغربي ، وتنتظر منهم القيام بنفس ما قام به الوفد السعودي ، حتى تقوم بتوقيفهم وإلقاء القبض عليهم، حسب ما ورد في يومية العلم يومه الاثنين 18 يونيو 2018.

ولم يستبعــد المصدر الذي رفض ذكر اسمه تواطؤ الفيفا من خلال رئيسها السويسري جياني إنفانتينو في المؤامرة ضد المغرب، كما تشير بعض المصادر المقربة من الملف المغربي الذي خرج مسؤولوه بالدموع بعد الإعلان عن نتيجة التصويت ورفضوا الإدلاء بأي تصريح أن المملكة كانت إلى حدود الساعة العاشرة ، من ليلة التصويت تضمن 85 صوتـا، لكن لغة المال والهواتف التي قام بها "الإخوة العرب" كان لها دور حاسم في ترجيح كفة الملف الأمريكي، كما حرضت السعودية نفسها 50 اتحاد كرة القدم للتصويت ضد الملف المغربي.

وتأسف ذات المصدر للموقف الذي اتخذته السعودية من المغرب وسير بعض الدول العربية الأخرى على نهجها ، مذكرا بالمواقف المشرفة التي قام ويقوم بها المغرب تجاه هذه الدول في أصعب الظروف ، منتقدا خلطها بين السياسة والرياضة .

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي أعلن أن المغرب سيترشح لاحتضان نسخة 2030، حتى يتحقق الحلم المنتظر منذ أكثر من 30 عاما، وذلك بعد 5 محاولات باءت كلها بالفشل، وأوضح العلمي أن المغرب سيستمر في إنجاز المشاريع التي تقدم بها في ملف ترشيحه لمونديال 2026 رغم خسارته رهن تنظيم هذا الحدث الكروي ، والذي تميز بالتنافس الشريف والمنضبط الذي يراعي ويحترم قيم وأخلاقيات كرة القدم.