هذه هي الحقيقة المفقودة في ملف بوعشرين ﻿

هل لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين تبحث عن عدالة القضاء أم عدالة الرأي العام؟ وهل تروم بلوغ الحقيقة القضائية أم الحقيقة الإعلامية؟

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هل لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين تبحث عن عدالة القضاء أم عدالة الرأي العام؟ وهل تروم بلوغ الحقيقة القضائية أم الحقيقة الإعلامية؟

فلا يمكن لمحكمة منتصبة في إطار القانون، لازالت تنظر في القضية وفي دفوعات الأطراف، ولم تنتهي بعد من الاستماع لتصريحات شهود الإثبات وشهود النفي، أن تنشأ بالموازاة معها لجنة شعبية أو حقوقية للبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة في ملف قضائي. فالأمر بات أشبه بتلك اللجان الشعبية التي أنشئت في ليبيا وسوريا لتعويض السلطات العامة في تحقيق العدالة الخاصة، كما أنها تحاكي هيئات للتحكيم التي تنشأ في إطار قانون المسطرة المدنية للبت في المنازعات والقضايا التجارية.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل رغم أن المحكمة قضت في شأن العديد من الدفوعات التي تقدم بها محامي المتهم، وأرجأت بعضها إلى حين البت في جوهر الدعوى،إلا أننا لازلنا نسمع من يجادل ويناقش قرار الإيداع بالسجن الصادر عن النيابة العامة، رغم انصرام ثلاثة أشهر على اتخاذه، ورغم أن القضاء قال كلمته بشأنه، مما يسبغ عليه الطابع الشرعي حتى وإن لم يرق لأحد أطراف الدعوى.

ومن منظور القانون، فإن اللجنة التي لازالت تتحدث عن الاعتقال التعسفي أو الاعتقال المشوب بعدم الشرعية في ملف بوعشرين، إنما تغيب عنها أبجديات القانون الوضعي ومُسلّمات قانون المرافعات والقوانين الشكلية المقارنة، التي تبصم الطابع المشروع على قرارات النيابة العامة، كيفما كانت، بمجرد ما يثبتها قاضي الحكم أو المحكمة التي تنظر في الطعون، ولا يقضيان بإلغائها أو نقضها.

وإذا افترضنا جدلا بأن هذه اللجنة تروم البحث عن الحقيقة، فينبغي توافر عنصر الحياد باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق الإنصاف. وإذا كنا نسمع بأن أحد أعضاء هذه اللجنة يؤاخذ على عبد العالي حامي الدين وعبد اللطيف حماموشي عدم التوازن في مواقفهما وتصريحاتهما بسبب اندفاع الأول جراء علاقة الصداقة القوية مع المتهم، وبسبب حماسة الثاني، فعن أية حقيقة أو إنصاف تبحث هذه اللجنة وأعضاؤها لازالوا يتجاذبون فيما بينهم بشأن مسألة الحياد.

والحقيقة، كمبتغى وكهدف، تقتضي أيضا الاستماع إلى أطراف الملف، مثلما هي مرتكزات المحاكمة التي تقوم على الشفاهية والحضورية والمواجهة بين جميع الأطراف متهمين وضحايا وشهود وممثل للحق العام، بيد أن لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين استمعت فقط إلى أصدقاء المتهم ورفاقه ولكلمة منسوبة له ألقاها شقيقه نيابة عنه. فأين هي الحقيقة المطلوبة والطرف المهم في القضية غير حاضر أو تم تغييبه عمدا؟

ومن جهة أخرى، فقد طالع الجميع في وسائل الإعلام أن سليمان الريسوني، أحد أعضاء اللجنة، ادعى أنه وجه الدعوة لمطالبات بالحق المدني للحضور في اجتماع سابق للجنة، وهو ما تم تكذيبه من طرف السيدة نعيمة لحروري باعتبارها واحدة من ضحايا الملف. لكن سليمان الريسوني سيتناقض مع نفسه، ويكذب ذاته بذاته، عندما قال في أحد لقاءات اللجنة بأنه " حتى ولو أعطيت الكلمة للضحايا، فإن اللجنة كانت ستكون محل هجوم من طرف من يعتبرهم ضد المتهم".

فهذا التصريح يعني بأن سليمان الريسوني كان يكذب عندما ادعى أنه وجه الدعوة للمشتكيات والمطالبات بالحق المدني، لأنه لو كان قد وجه الدعوة فعلا فإنه كان سيقف عندها ملّيا في حديثه أمام أعضاء لجنته، كما يستشف أيضا من ظاهر تصريحاته تلك بأنه عليم بردود الفعل المستقبلية على قرارات اللجنة، وهي مسألة لا علاقة لها بعلم الغيب أو استشراف المستقبل، وإنما لها علاقة بسوء النية وبنظرية المؤامرة التي تعشش في أذهان وعقول البعض.

كما أن الذي يبحث عن الحقيقة والعدالة، أيا كانت إعلامية أو قضائية، قانونية أو أمام الرأي العام، لن يجدها من خلال إصدار البلاغات أو تسجيل شريط فيديو يتضمن تصريحات أراء اللجنة أو عن طريق عقد الندوات واللقاءات...، وإنما سيجدها في الاستماع إلى الضحايا أولا، وإلى الشهود ثانيا، والاطلاع على التسجيلات التي توثق الجرائم المفترضة ثالثا، والإصغاء إلى المتهم رابعا وأخيرا.

أما الركون إلى تصديق المتهم، بسبب علاقة الزمالة والصداقة، أو بسبب عقدة المخزن لدى البعض، فهي أمور لا تحقق العدالة ولا توفر الإنصاف، وإنما هي مزايدات ستنتهي بإصدار الحكم في هذه القضية، وبعدها سينصرف القوّالون والمزايدون بحثا عن قضية جديدة يزايدون فيها، بينما سيقضي المتهم ما كتب له قضائيا أن يقضي سواء بالسجن أو الغرامة أو البراءة. والتي لا تعني هي الأخرى عدم وقوع أو ارتكاب الأفعال الإجرامية، لأن الحكم يبقى دائما عنوانا للحقيقة وليس الحقيقة.