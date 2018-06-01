جامعة لقجع تكشف حقيقة دعوة برلمانيين للسفر إلى روسيا ﻿

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كل الأخبار التي راجت في أحد المواقع الإلكترونية على أن الجامعة كانت قد تكلفت بدعوة مجموعة من البرلمانيين المغاربة للسفر إلى روسيا من أجل متابعة أطوار

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نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كل الأخبار التي راجت في أحد المواقع الإلكترونية على أن الجامعة كانت قد تكلفت بدعوة مجموعة من البرلمانيين المغاربة للسفر إلى روسيا من أجل متابعة أطوار نهائيات كأس العالم، تنفي الجامعة في هذا الصدد نفيا قاطعا هذه الاخبار وتشجب بقوة محتوى هذا المقال.

وأكدت الجامعة في بلاغ نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها وجهت الدعوة لأسرة كرة القدم الوطنية فقط، والممثلة بأعضاء المكتب المديري للجامعة، أعضاء المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، رؤساء أندية البطولة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني، أعضاء المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة ورؤساء العصب الجهوية، فضلا عن اللاعبين المغاربة الحاصلين على الكرة الذهبية الإفريقية، هذا إلى جانب 45 رياضيا من الأولمبياد الخاص المغربي، وذلك لحضور مباريات المنتخب الوطني برسم نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.