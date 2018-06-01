فيديو مثير..المشجع المغربي المعروف عزيز الصالحي طالع ليه الدم فروسيا: ''مخلاوناش ندخلو معدات التشجيع والتيمومي مسكين ملقاش التذكرة'' ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 18 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر به المشجع المغربي المعروف عزيز الصالحي وإلى جانبه مجموعة من المشجعين المغاربة، وهم يعبرون عن غضبهم

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 18 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر به المشجع المغربي المعروف عزيز الصالحي وإلى جانبه مجموعة من المشجعين المغاربة، وهم يعبرون عن غضبهم الشديد عقب منعهم من إدخال معدات التشجيع إلى روسيا.

وعبر الصالحي عن أسفه الشديد بسبب عدم تدخل السفير المغربي بدولة روسيا، مؤكدا على أنه قام بالتضحية رفقة أصدقائه بالغالي والنفيس من أجل السفر لتشجيع المنتخب المغربي خلال المونديال، موضحا أن النجم السابق للمنتخب ''التيمومي''، يعاني وحيدا بروسيا.

وطالب الصالحي المسؤولين المغاربة بالتدخل الفوري لإنصافه وباقي رفقائه، حتى يستطيع إدخال معدات التشجيع لاستخدامها خلال مباريات الأسود المقبلة.