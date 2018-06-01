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زخات مطرية وطقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 09:08 زخات مطرية وطقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع
زخات مطرية وطقس حار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بمناطق سوس والسهول الداخلية والشرق والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بمناطق سوس والسهول الداخلية والشرق والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل.

كما ستظهر خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط ووالماس والريف، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا شرق الأقاليم الصحراوية.عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي الجهات.

كما ستهم زوابع رملية محلية بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب جنوبية غربية بالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد ، ومن االقطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و27 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و22 درجة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و24 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و37 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي وسوس ، ومابين 36 و40 درجة شرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زخات مطرية الطقس حار سوس السواحل

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