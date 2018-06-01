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مثير..الشرطة الروسية تعتقل جماهير مغربية

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 09:06 مثير..الشرطة الروسية تعتقل جماهير مغربية | دولي
مثير..الشرطة الروسية تعتقل جماهير مغربية
اعتقلت شرطة الحدود الروسية، نهاية الأسبوع المنصرم، عددا من الجماهير المغربية ، حاولوا التسلل إلى دول ليتوانيا وإستونيا وفنلندا.

''شوف تيفي''

 اعتقلت شرطة الحدود الروسية، نهاية الأسبوع المنصرم، عددا من الجماهير المغربية ، حاولوا التسلل إلى دول ليتوانيا وإستونيا وفنلندا.

وحسب مصادر إعلامية فإن مغاربة وأفارقة وقادمين من أميركا اللاتينية حاولوا التسلل براً إلى ليتوانيا وإستونيا وفلندا إلا أن القوات الروسية ضبطتهم وفرضت عليهم غرامات مالية في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هؤلاء المشجعين المغاربة لم يشاهدوا مباراة المنتخب المغربي ضد إيران ولم يعودوا بعدها بل اختاروا البقاء بروسيا بطريقة غير قانوينة لتحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المغاربة، حلوا بروسيا بداية من الأسبوع الماضي لتشجيع المنتخب المغربي في مبارياته بالمونديال، وقد تم تداول المئات من الفيديوهات التي أظهرت تفاعل الجماهير المغربية مع أجواء مونديال روسيا...إلا أن البعض استغلها لتحقيق حلمه بالهجرة إلى أوروبا .

‫شوف تيفي

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