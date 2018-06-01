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الكتابة الإقليمية لحزب بنعبد الله بمراكش على صفيح ساخن

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 04:06 الكتابة الإقليمية لحزب بنعبد الله بمراكش على صفيح ساخن | بوليتيك
الكتابة الإقليمية لحزب بنعبد الله بمراكش على صفيح ساخن
وجه عدد من كتاب فروع محلية ومستشارون جماعيون لحزب التقدم والاشتراكية طلبا إلى الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، وذلك من أجل التدخل لتصحيح وضعية تنظيمية شاذة بهيئة مراكش.

شوف تيفي

وجه عدد من كتاب فروع محلية ومستشارون جماعيون لحزب التقدم والاشتراكية طلبا إلى الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، وذلك من أجل التدخل لتصحيح وضعية تنظيمية شاذة بهيئة مراكش.

وحسب الطلب الذي تتوفر ''شوف تيفي''على نسخة منه، فإن مراسلة هؤلاء لبنعبد الله نابعة من الفوضى، التي شهدها مقر حزب التقدم والاشتراكية بمراكش يوم الجمعة 01 يونيو 2018، وفق تعبير المصدر، وذلك عند افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإقليمي، الذي دعا إليه أحمد المنصوري يوما واحدا قبل الاجتماع عبر تقنية الواتساب دون تحديد جدول أعماله.

وأضافت المراسلة، أن المنصوري رفض تلاوة لائحة أعضاء المجلس مع إصراره على حرمان الحضور من معرفة اللائحة الإسمية لأعضاء المجلس، وذلك من أجل تحديد النصاب القانوني للاجتماع، وكذا مطالبة غير الأعضاء بمغادرة القاعة.

وتشير المراسلة، إلى أنه تم استدعاء أشخاص لا تتوفر فيهم الشرعية لحضور أشغال المجلس الإقليمي، وذلك في محاولة لتعويم ذاك الاجتماع، الذي تم تأجيله بعد ملاسنات حادة تبادل خلالها مجموعة من التقدميين ومسير الاجتماع اتهامات خطيرة.

من جانب آخر، أشارت المراسلة إلى أن سبب هذه الاختلالات، هو كون هيئة مراكش تعيش فراغا تنظيميا بسبب عدم انتخاب كاتب ومكتب إقليمي، من طرف المجلس خلال المؤتمر الإقليمي العاشر الذي انعقد يوم 22 أبريل 2018 بمراكش.

ووجه مجموعة من كتاب الفروع المحلية ومستشارون جماعيون اتهامات خطيرة لأحمد المنصوري، وذلك، حسب رأيهم، بسبب تماديه داخل الحزب بممارساته التي اعتبرها هؤلاء لا أخلاقية، وأقصت العديد من مناضلي الحزب من خلال عدم إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم هيئة مراكش.

وأضافت المراسلة، إلى أنه تم تغيير لائحة المنتدبات والمنتدبين للمؤتمر الوطني العاشر، وكذا لائحة المرشحات والمرشحين لعضوية اللجنة المركزية، وذلك من طرف الكاتب الإقليمي للحزب ''أحمد المنصوري'' وبتواطؤ مع المكتب السياسي المشرف على أشغال المؤتمر الإقليمي، مما جعل مناضلي الحزب متخوفين من تكرار نفس الشيء بخصوص لائحة أعضاء المجلس الإقليمي التي تضم 50 عضوا منتخبا من قبل المؤتمر الإقليمي.

والتمس الموقعون من خلال هذه المراسلة، ضرورة تدخل الكاتب العام لحزب التقدم والاشتراكية ''نبيل بنعبد الله'' من أجل تصحيح الاختلالات التي تعيش على وقعها هيئة مراكش، وذلك بمنح التزكيات لكتاب الفروع المنتخبين مؤخرا، لكونهم لم يضعوا بعد ملفات تجديد مكاتبهم إلى السلطة المختصة، داعين الأمين العام إلى السهر على عملية انتخاب الكاتب والمكتب الإقليمي من طرف المجلس الإقليمي، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل داخل الحزب.

وتجدر الإشارة، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية بمراكش عقد مؤتمره الإقليمي يوم الأحد 22 أبريل 2018 تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد''، حيث تم الإعلان عن اسم أحمد المنصوري كاتبا إقليميا للحزب.

‫شوف تيفي

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