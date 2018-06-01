دهس واعتداء على سائق دراجة نارية بالقنيطرة ﻿

دهست سيارة أجرة كبيرة دراجة نارية فجر يومه الأحد 17 يونيو، قرب محطة زيز جماعة المكرن بالطريق الوطنية الرابطة بين سوق الأربعاء والقنيطرة .

شوف تيفي

دهست سيارة أجرة كبيرة دراجة نارية فجر يومه الأحد 17 يونيو، قرب محطة زيز جماعة المكرن بالطريق الوطنية الرابطة بين سوق الأربعاء والقنيطرة .

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سيارة الأجرة كانت تقل 5 أشخاص، وكانوا جميعهم في حالة سكر طافح ، وبعد التحريات اتضح أنهم ينحدرون من مدينة القنيطرة ، بينما صاحب الدراجة النارية ينحدر من نواحي سوق الأربعاء الغرب وقد كان متوجها إلى القنيطرة.

وقد تسبب الحادث في إصابات وكسور بليغة الخطورة لسائق الدراجة النارية ومع ذلك تم الاعتداء عليه من طرف راكبي سيارة الأجرة بالضرب والسب (نتا باغي تقتلنا) والشاب مكسر من كل أطراف جسده ويصرخ لطلب النجدة بكلمات (واش أنا ماشي مسلم أخوتي)، حسب شهادة شاهد عيان.

وقام المعتدون بالفرار عندما تدخل بعض الشباب من دوار المكرن مسرعين للحادث، وقد تم القبض على إثنين منهم وتم تسليمهما إلى مصالح الدرك الملكي، كما أن تدخلهم كان فعالا لمواساة الشاب ومساعدته حتى يتم نقله إلى المستشفى.