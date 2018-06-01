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فيديو جد صادم..حضيو راسكم: شاب وقفات عليه سيدة وعطاتو حلوة ديال العيد بتطوان وفاش شمها دخل في حالة هيستيرية وسخف

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 02:31 فيديو جد صادم..حضيو راسكم: شاب وقفات عليه سيدة وعطاتو حلوة ديال العيد بتطوان وفاش شمها دخل في حالة هيستيرية وسخف | مجتمع
فيديو جد صادم..حضيو راسكم: شاب وقفات عليه سيدة وعطاتو حلوة ديال العيد بتطوان وفاش شمها دخل في حالة هيستيرية وسخف
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، مساء يومه الأحد 17 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر به شاب وهو يكشف عن تعرضه لحادث غريب ليلة عيد الفطر بمدينة تطوان، حيث قامت سيدة بمنحه قطع حلوى، ما جعله يشعر بالدوار وخلال

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، مساء يومه الأحد 17 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر به شاب وهو يكشف عن تعرضه لحادث غريب ليلة عيد الفطر بمدينة تطوان، حيث قامت سيدة بمنحه قطع حلوى، ما جعله يشعر بالدوار وخلال شمه لها للتأكد من مكوناتها أغمي عليه وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضح هذا الشاب أن سيدة قصيرة القامة ترتدي جلبابا تقليديا أزرق اللون منحته قطع الحلوى وطالبته بضرورة أن يتصدق بها أو يتناولها، ومباشرة بعد مغادرتها شعر بالدوار، ليغمى عليه ما جعل صديقه يسارع إلى نقله لمستشفى سانية الرمل، قبل أن تقوم أسرته بنقله لمصحة خاصة نظرا لتدهور حالته الصحية.

وطالب النشطاء المغاربة بضرورة فتح تحقيق بخصوص ما صرح به للكشف عن حقيقته وإيقاف المتورطة في هذا الفعل المثير للجدل والذي قد تكون له علاقة بالسحر والشعوذة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السحر تطوان حلوى شاب

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