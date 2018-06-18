 فضيحة وبالصور..العثور على طلاسم سحرية بلوائح انتخابية ديال برلمانيين ورؤساء جماعات مدفونة بمقبرة بطانطان ﻿
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فضيحة وبالصور..العثور على طلاسم سحرية بلوائح انتخابية ديال برلمانيين ورؤساء جماعات مدفونة بمقبرة بطانطان

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 02:03 فضيحة وبالصور..العثور على طلاسم سحرية بلوائح انتخابية ديال برلمانيين ورؤساء جماعات مدفونة بمقبرة بطانطان | مجتمع
فضيحة وبالصور..العثور على طلاسم سحرية بلوائح انتخابية ديال برلمانيين ورؤساء جماعات مدفونة بمقبرة بطانطان
نشرت مجموعة من الصفحات مساء يومه الأحد 17 يونيو، مجموعة من الصور التي قيل إنها عبارة عن لوائح انتخابية بها طلاسم سحرية، مدفونة وسط إحدى المقابر بمدينة طانطان.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات مساء يومه الأحد 17 يونيو، مجموعة من الصور التي قيل إنها عبارة عن لوائح انتخابية بها طلاسم سحرية، مدفونة وسط إحدى المقابر بمدينة طانطان.

وحسب ناشري الصور فقد عثر عصر اليوم الأحد 17 يونيو 2018، بمقبرة الشيخ محمد لغضف بطانطان، بعد حفر قبر لدفن جثة لمسن، على لائحة مرشح للانتخابات الجماعية، يشغل الآن منصب رئيس جماعة ومستشار برلماني، بالإضافة إلى لوائح انتخابية أخرى لمرشحين، استطاعوا النجاح في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأشار ناشرو الطلاسم السحرية إلى تحفظهم عن نشر هوية المتواجدين بهذه اللوائح، ما جعل بعض النشطاء إلى التفاعل والمطالبة بالكشف عن هؤلاء المنتخبين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللوائح الانتخابية طانطان الطلاسم السحرية

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