جامـــعة لقجع تنفي تكلفها بنفقات برلمانيين لمتابعة مونديال روسيا2018 على حسابها...وها شكون اللي مشا على حسابها ﻿

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تكون قد تكلفت بدعوة مجموعة من البرلمانيين المغاربة للسفر إلى روسيا من أجل متابعة أطوار نهائيات كأس العالم،مكذبة ما تداوله موقع إخباري

شـــوف تيفي:

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تكون قد تكلفت بدعوة مجموعة من البرلمانيين المغاربة للسفر إلى روسيا من أجل متابعة أطوار نهائيات كأس العالم،مكذبة ما تداوله موقع إخباري

وكشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،من خلال بلاغ نشرته عبر موقعها الالكتروني أن ما جاء في المقال الآنف ذكره عار من الصحة، وتؤكد للرأي العام الوطني أنها وجهت الدعوة لأسرة كرة القدم الوطنية فقط، والممثلة بأعضاء المكتب المديري للجامعة، أعضاء المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، رؤساء أندية البطولة الوطنية الإحترافية بقسميها الأول والثاني، أعضاء المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة ورؤساء العصب الجهوية، فضلا عن اللاعبين المغاربة الحاصلين على الكرة الذهبية الافريقية، هذا إلى جانب 45 رياضيا من الاولمبياد الخاص المغربي، وذلك لحضور مباريات المنتخب الوطني برسم نهائيات كاس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وتهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بكافة وسائل الإعلام، أن تتحرى الدقة في مثل هذه الأخبار التي لا تستند إلى أية أدلة دامغة، وتسيء إلى سمعة كرة القدم المغربية ومسيريها.