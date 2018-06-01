مثير...امرأة حامل تضع مولودها داخل دراجة نارية ثلاثية الدفع بعد غياب سيارة الإسعاف بجماعة الدراركة ضواحي أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن سيدة حامل قامت بوضع مولودها أول أمس داخل دراجة نارية ثلاثية الدفع كان يقودها زوجها بمنطقة تيكوين ضواحي مدينة أكادير، وذلك إثر غياب سيارة الإسعاف التابعة

شوف تيفي:الدراركة

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن سيدة حامل قامت بوضع مولودها أول أمس داخل دراجة نارية ثلاثية الدفع كان يقودها زوجها بمنطقة تيكوين ضواحي مدينة أكادير، وذلك إثر غياب سيارة الإسعاف التابعة لجماعة الدراركة التي أصيبت بعطل منذ ما يقارب عن أسبوع.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المرأة الحامل المنحدرة من منطقة الدراركة ضواحي أكادير داهمها مخاض الولادة صبيحة يوم العيد ليقوم زوجها بربط الاتصال بسيارة إسعاف الجماعة، ليتفاجأ بوجودها في حالة عطب منذ حوالي أسبوع، ما جعله يقدم على المجازفة، ونقلها بواسطة دراجته النارية صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، غير أن رحلته لم تكتمل بعدما اضطرت زوجته لوضع مولودها داخل الدراجة النارية ثلاثية الدفع، حينما ألم بها المخاض بشكل قوي لم يترك لها أي فرصة لبلوغ المستشفى.

وأضافت ذات المصادر، أن صراخ المرأة جعل عددا من المواطنين والنساء يتحلقون حول الدراجة النارية، وينخرطون رفقة زوجها في تقديم المساعدة لها لوضع مولودها في ظروف جيدة.

هذا، وبعد وضع المولود جرى نقلها عبر سيارة أحد المتطوعين رفقة رضيعها نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإجراء الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة حفاظا على سلامتها وسلامة مولودها.

ومن جهة أخرى استنكر عدد من المواطنين غياب سيارة الإسعاف التي كان بإمكانها نقل المرأة الحامل في ظروف صحية لائقة نحو المستشفى، عوض خوضها لمغامرة كانت ستودي بحياتها رفقة جنينها، وطالبوا من الجهات المنتخبة داخل الجماعة السالفة الذكر توفير التجهيزات اللوجيستيكية اللازمة، التي سيستفيد منها المواطنون بشكل مجاني وتحفظ كرامتهم الإنسانية.