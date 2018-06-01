صــــادم..اختلاس 900 مليون من تنقلات الملك ﻿

انتهى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، من التحقيق التفصيلي مع ثلاثة عسكريين، ضمنهم متقاعد، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات 1، متهمين

شوف تيفي

انتهى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، من التحقيق التفصيلي مع ثلاثة عسكريين، ضمنهم متقاعد، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات 1، متهمين باختلاس 900 مليون من الأرصدة المالية الخاصة بتنقلات عناصر الفيلق العسكري التي تتنقل مع الملك في مهامه الرسمية.

وأفادت يومية الصباح في عدد غد الإثنين، أن فرقة خاصة من الدرك الملكي فتحت تحقيقا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، بعد الاشتباه في سحب مبالغ مالية من مركز الشيكات البريدية بحي حسان بالرباط، تخص عسكريين من مختلف الرتب الذين يتنقلون في المواكب الرسمية لتأمين الزيارات الميدانية.

وأضـــافت ذات اليومية أن الأبحاث الأولية أظهرت أن عسكريا كان يقحم أسماء جنود على أساس مشاركتهم في مهام الحراسة إلى جانب باقي الوحدات المكلفة، ويضيف أسماءهم في قرص مدمج على أساس مشاركة الجنود في عمليات التأمين، ويتوجه إلى مركز الشيكات لسحب المبالغ، ويستفيد رفقة آخرين من المبالغ المالية المرصودة.