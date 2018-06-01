فضيحة تهز آسفي..شاب دار صور وفيديوهات جنسية لصاحبتو القاصرة ونشرهم ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، خلال الأسبوع الجاري، بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، في حق شاب، تمت متابعته من أجل هتك عرض قاصرة، والفساد، والتهديد بنشر أمور مشينة، واستغلال

''شوف تيفي''

قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، خلال الأسبوع الجاري، بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، في حق شاب، تمت متابعته من أجل هتك عرض قاصرة، والفساد، والتهديد بنشر أمور مشينة، واستغلال قاصرة في مواد إباحية، وحيازة ونشر صور وفيديوهات جنسية.

وأوضحت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، تم إيقافه مؤخرا، تورط في استغلال قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، من خلال هتك عرضها ونشر صور جنسية وخليعة خاصة بها.

وأشارت المصادر ذاتها أن والدة المراهقة هي من تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية تم على إثرها فتح تحقيق، أكد تورط الشاب الموقوف في التهم الموجهة إليه، حيث تبين تورطه في استغلال القاصرة وحيازة وصنع صور وفيديوهات جنسية.