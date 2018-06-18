صادم وبالصور..مغربية محتجزة بالإمارات تعرضت للتعذيب من زوجة مسؤول أمني إماراتي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابة مغربية تنحدر من مدينة قلعة السراغنة، تعرضت للتعذيب والاحتجاز لمدة سنتين وثلاثة أشهر، بمنزل مشغلتها المغربية المتزوجة بمسؤول أمني بالإمارات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابة مغربية تنحدر من مدينة قلعة السراغنة، تعرضت للتعذيب والاحتجاز لمدة سنتين وثلاثة أشهر، بمنزل مشغلتها المغربية المتزوجة بمسؤول أمني بالإمارات.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ ''زهيرة'' البالغة من العمر 35 سنة والتي استطاعت العودة إلى أرض الوطن الأسبوع الماضي، بعد سنتين من المعاناة، مبرزا أن المغربية، سافرت عبر وسيطة إلى دولة الإمارات، وعملت لدى مغربية تنحدر من مدينة بني ملال متزوجة بمسؤول أمني إماراتي، لكن حياتها تحولت إلى جحيم، عقب تعرضها بشكل يومي للضرب والتعذيب.

وأبرز ذات المصدر أن المغربية ضحية التعذيب، كشفت أن مشغلتها، عرضتها للتعذيب بشتى أنواعه من خلال احتجازها ورميها بالغائط، مشيرا إلى أن هذه المشغلة كانت ترسل لأسرة ''زهيرة'' فيديوهات، ادعت فيها أن ابنتهم فقدت صوابها وقد تكلفت بعلاجها.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' إلى أن الخادمة المغربية، عادت إلى أرض الوطن، بعد أن سمحت لها مشغلتها بذلك، مبرزا أن ''زهيرة'' وبعد وصولها للمطار، تفاجأت بشقيق مشغلتها، يقوم باستقبالها ويتحصل منها بالقوة على الحقيبة التي كانت بحوزتها لأسباب مجهولة.