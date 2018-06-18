عاجل..سيارة تسير بسرعة جنونية دارت كسيدة خايبة بالبيضاء+صور ﻿

شهد شارع مقداد الحريزي بحي اسباتة بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأحد 17 يونيو، وقوع حادثة سير جد مروعة، حيث دهست سيارة تسير بسرعة جنونية تقودها سيدة في حالة غير طبيعية، دراجة نارية ما تسبب

''شوف تيفي''

شهد شارع مقداد الحريزي بحي اسباتة بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأحد 17 يونيو، وقوع حادثة سير جد مروعة، حيث دهست سيارة تسير بسرعة جنونية تقودها سيدة في حالة غير طبيعية، دراجة نارية ما تسبب في إصابة سائقها بكسر على مستوى الظهر قبل الاصطدام بسيارة أخرى.

وحسب مصدر مطلع فإن سيدة كانت تقود السيارة بسرعة جنونية، ونظرا للحالة الغير طبيعية التي كانت عليها فقدت السيطرة على المقود ودهست سائق الدراجة النارية الذي تم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي الاسعافات اللازمة.

وأكد المصدر ذاته أن سائقة السيارة، أصيبت بدورها بكسر على مستوى الأنف، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، وعاينت حجم الخسائر التي خلفها هذا الحادث المروع.