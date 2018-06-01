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فيديو صادم..احتجاز مغاربة بدون أكل أو شرب بمطار قرطاج بتونس

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 00:00 فيديو صادم..احتجاز مغاربة بدون أكل أو شرب بمطار قرطاج بتونس | مجتمع
فيديو صادم..احتجاز مغاربة بدون أكل أو شرب بمطار قرطاج بتونس
عاش العديد من المغاربة ساعات من الجحيم بمطار قرطاج بتونس، بدون أكل أو شرب، أمس السبت 16 يونيو، بعد أن منعتهم السلطات التونسية من دخول تونس لأسباب مجهولة.

''شوف تيفي''

عاش العديد من المغاربة ساعات من الجحيم بمطار قرطاج بتونس، بدون أكل أو شرب، أمس السبت 16 يونيو، بعد أن منعتهم السلطات التونسية من دخول تونس لأسباب مجهولة.

ويظهر مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مواطنا مغربيا، وهو يكشف عن غضبه الشديد، مؤكدا تعرضه وباقي المغاربة المتواجدين معه للإهانة والاحتجاز داخل مطار قرطاج بالعاصمة تونس لأسباب مجهولة وغير معروفة بالرغم من توفرهم على الوثائق القانونية.
وطالب هذا الشخص السفير المغربي بتونس والمسؤولين المغاربة بالتدخل الفوري لتقديم يد المساعدة لهم، بعد أن تعرضت كرامتهم للإهانة على يد العاملين بمطار قرطاج.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة السلطات التونسية مطار قرطاج

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