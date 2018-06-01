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البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة في روسيا على ظهر الشعب

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 23:13 البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة في روسيا على ظهر الشعب | بوليتيك
البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة في روسيا على ظهر الشعب
بعدما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي و الجرائد الإلكترونية الوطنية، أن بعض البرلمانيين قد استفادوا من رحلات مجانية وإقامة في روسيا لحضور مباريات كأس العالم على حساب المال العام نفى رئيس

"شوف تيفي"

بعدما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي و الجرائد الإلكترونية الوطنية، أن بعض البرلمانيين قد استفادوا من رحلات مجانية وإقامة في روسيا لحضور مباريات كأس العالم على حساب المال العام نفى رئيس الفريق النيابي إدريس الأزمي ذلك بإصدار بلاغ في الموضوع.

وتوصلت شوف تيفي" ببلاغ من طرف الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية، ينفي فيه الحزب سفر أي أحد من أعضائه إلى روسيا على حساب المال العام حيث جاء في نص البلاغ "على إثر نشر إحدى الجرائد الإلكترونية يومه الأحد 17 يونيو 2018 لخبر مفاده أن "50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة المونديال من أموال الدولة".

وأضــاف ذات البلاغ " يؤكد فريق العدالة والتنمية فيما يخصه أن هذا الخبر غير صحيح نهائيا وأنه لا علم له بهذا الأمر، وأنه لم يتوصل بأي عرض في الموضوع، وأن الفريق لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال بمثل هذه العروض، إن وجدت، على حساب المال العام، وأن لا أحد من أعضاء فريقه سافر الى روسيا في هذا الإطار".



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