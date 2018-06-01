هـــا المعقول.. بعد موقف الشناوي..الفيفا يحذف زجاجة المشروب الكحولي ﻿

حذف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) صورة زجاجة الجعة، من الفيديو القصير الذي يخصصه لأفضل لاعب في مباريات المونديال، للاعبين محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وأمين حاريث لاعب وسط المغرب.

شوف تيفي

حذف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) صورة زجاجة الجعة، من الفيديو القصير الذي يخصصه لأفضل لاعب في مباريات المونديال، للاعبين محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وأمين حاريث لاعب وسط المغرب.

وتقدم الجائزة شركة "بدوايزر" الأمريكية لصناعة المشروبات الكحولية، وقد حصل الشناوي على لقب الأفضل في لقاء مصر وأوروغواي بالمجموعة الأولى، ونال حاريث اللقب ذاته في لقاء المغرب وإيران، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

إلا أن الشناوي رفض استلام الجائزة بسبب رعاية شركة خمور لها، مما دفع الفيفا فيما يبدو إلى حذف صورة الزجاجة التي تظهر إلى جانب أي لاعب في حال فوزه بلقب الأفضل في أي مباراة، إذا كان الفائز مسلما.

ورغم تتويج النجمين المصري والمغربي بجائزة الأفضل في لقاءين، فإن منتخبي "الفراعنة" و"أسود الأطلس" خسرا المباراتين الافتتاحيتين أمام أوروغواي وإيران على الترتيب.