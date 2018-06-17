 هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور ﻿
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هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 22:35 هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي القطانين بمدينة القصر الكبير، شهد في الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، وقوع كارثة، أنهت سعادة أسرتين بعرس، عقب انهيار منزل على جميع المدعويين الذين ناهز عددهم

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي القطانين بمدينة القصر الكبير، شهد في الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، وقوع كارثة، أنهت سعادة أسرتين بعرس، عقب انهيار منزل على جميع المدعويين الذين ناهز عددهم 120 مدعوا.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذا الحادث الخطير، أن الطابق الثاني الذي كان يضم العروسين، لم يتحمل وجود حوالي 120 شخصا، وبسبب الرقص وتفاعل المدعويين مع موسيقى "الدقة المراكشية"، انهار المنزل، ما تسبب في إصابة 17 مدعوا.

وأكد ذات المصدر أن المصابين ومباشرة بعد وقوع هذا الحادث تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى للا مريم بمدينة العرائش، بينما قامت السلطات المحلية بفتح تحقيق للكشف عن ظروفه وملابساته.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي القطانين العرس العرائش الحادث

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