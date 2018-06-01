زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام ﻿

بعدما نشرت إحدى الجرائد الإلكترونية الوطنية، أن بعض الشبيبات الحزبية، قد استفادت من رحلات مجانية وإقامة في روسيا لحضور مباريات كأس العالم على حساب المال العام، نفى محمد أمكراز الكاتب الوطني

شوف تيفي

بعدما نشرت إحدى الجرائد الإلكترونية الوطنية، أن بعض الشبيبات الحزبية، قد استفادت من رحلات مجانية وإقامة في روسيا لحضور مباريات كأس العالم على حساب المال العام، نفى محمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بشكل مطلق، أن يكون أي من أعضاء الشبيبة قد استفاد من أي رحلة على حساب الدولة لحضور المونديال.

وأكد أمكراز في تدوينة له نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا علاقة لشبيبة العدالة والتنمية بهذا الموضوع، مستنكرا في الوقت نفسه "مثل هذه الممارسات إن صحت ومن أي طرف صدرت".

وأضاف أمكراز مساندة شبيبة العدالة والتنمية المطلقة للمنتخب الوطني، متمنيا التوفيق له في ما تبقى من مباريات كأس العالم.





