 زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام | بوليتيك

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة صور | مجتمع

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل مول النعناع ضواحي مراكش | دولي

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل ''مول النعناع'' ضواحي مراكش

داكشي ديال الأفلام.. أفراد عصابة مدججين بالسيوفا هجموا على أسرة وشرملوهم بالبيضاء | حوادث و حقوق

داكشي ديال الأفلام.. أفراد عصابة مدججين بالسيوفا هجموا على أسرة وشرملوهم بالبيضاء

صفعة أخرى خــايبة بزاف لـعيوش.. نبيل بنعبد الله: لن أشارك في أشغال هذه الندوة | مجتمع

صفعة أخرى خــايبة بزاف لـ''عيوش''.. نبيل بنعبد الله: ''لن أشارك في أشغال هذه الندوة''

لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية المينورسو للتدقيق والافتحاص | بوليتيك

لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية "المينورسو" للتدقيق والافتحاص

السلطات الإسبانية ترفض منح التأشيرات للجنة التحقيق في الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في حقوق الفراولة بهويلفا | مجتمع

السلطات الإسبانية ترفض منح التأشيرات للجنة التحقيق في الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في

إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام | مجتمع

إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام

خرافة شعب

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 22:02 زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام | بوليتيك
زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام
بعدما نشرت إحدى الجرائد الإلكترونية الوطنية، أن بعض الشبيبات الحزبية، قد استفادت من رحلات مجانية وإقامة في روسيا لحضور مباريات كأس العالم على حساب المال العام، نفى محمد أمكراز الكاتب الوطني

شوف تيفي

 

بعدما نشرت إحدى الجرائد الإلكترونية الوطنية، أن بعض الشبيبات الحزبية، قد استفادت من رحلات مجانية وإقامة في روسيا لحضور مباريات كأس العالم على حساب المال العام، نفى محمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بشكل مطلق، أن يكون أي من أعضاء الشبيبة قد استفاد من أي رحلة على حساب الدولة لحضور المونديال.

وأكد أمكراز في تدوينة له نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا علاقة لشبيبة العدالة والتنمية بهذا الموضوع، مستنكرا في الوقت نفسه "مثل هذه الممارسات إن صحت ومن أي طرف صدرت".

وأضاف أمكراز مساندة شبيبة العدالة والتنمية المطلقة للمنتخب الوطني، متمنيا التوفيق له في ما تبقى من مباريات كأس العالم.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العدالة والتنمية المغرب نفي البرلمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية المينورسو للتدقيق والافتحاص | بوليتيك

لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية "المينورسو" للتدقيق والافتحاص

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده | بوليتيك

طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة) | بوليتيك

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة)

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من روسيا..إعلاميون مغاربة: مهمة المنتخب المغربي ضد البرتغال صعيبة بزاف | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من روسيا..إعلاميون مغاربة: ''مهمة المنتخب المغربي ضد البرتغال صعيبة بزاف''

فيديو جد خطير..معركة بين ولاد جوج دروبا فكازا بالأسلحة والسلاسل | بــووز

فيديو جد خطير..معركة بين ولاد جوج دروبا فكازا بالأسلحة والسلاسل

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين | قنوات أخرى

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية | خارج البلاطو

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية

﻿

آخر المستجدات

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام | بوليتيك

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة صور | مجتمع

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل مول النعناع ضواحي مراكش | دولي

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل ''مول النعناع'' ضواحي مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.