 عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام | بوليتيك

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة صور | مجتمع

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل مول النعناع ضواحي مراكش | دولي

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل ''مول النعناع'' ضواحي مراكش

داكشي ديال الأفلام.. أفراد عصابة مدججين بالسيوفا هجموا على أسرة وشرملوهم بالبيضاء | حوادث و حقوق

داكشي ديال الأفلام.. أفراد عصابة مدججين بالسيوفا هجموا على أسرة وشرملوهم بالبيضاء

صفعة أخرى خــايبة بزاف لـعيوش.. نبيل بنعبد الله: لن أشارك في أشغال هذه الندوة | مجتمع

صفعة أخرى خــايبة بزاف لـ''عيوش''.. نبيل بنعبد الله: ''لن أشارك في أشغال هذه الندوة''

لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية المينورسو للتدقيق والافتحاص | بوليتيك

لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية "المينورسو" للتدقيق والافتحاص

السلطات الإسبانية ترفض منح التأشيرات للجنة التحقيق في الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في حقوق الفراولة بهويلفا | مجتمع

السلطات الإسبانية ترفض منح التأشيرات للجنة التحقيق في الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في

إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام | مجتمع

إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام

خرافة شعب

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة ''صور''

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 21:44 عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة صور | مجتمع
عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة ''صور''
خرج صباح اليوم الأحد عدد من النشطاء المدنيين الإسبان رفقة عاملات زراعيات يشتغلن في حقول الفراولة بمنطقة ''هويلبا'' جنوب غرب إسبانيا ''خرج'' للاحتجاج على الاستغلال الجنسي، والممارسات التعسفية التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خرج صباح اليوم الأحد عدد من النشطاء المدنيين الإسبان رفقة عاملات زراعيات يشتغلن في حقول الفراولة بمنطقة ''هويلبا'' جنوب غرب إسبانيا ''خرج'' للاحتجاج على الاستغلال الجنسي، والممارسات التعسفية التي تتعرض لها النساء المغربيات داخل الضيعات الفلاحية بالأراضي الإسبانية.

وشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التي حملت شعار ''لا للرأسمالية المتوحشة لا للتمييز نعم للكرامة نعم للمقاومة'' حوالي 500 عاملة زراعية، اللواتي احتشدن بجانب مجموعة من المتعاطفين الإسبان خاصة الحقوقيين منهم، وممثلي بعض الأحزاب اليسارية الإسبانية تعبيرا عن غضبهم الشديد إزاء الأوضاع الخطيرة التي أصبحت تعيش في ظلها مجمل النساء العاملات القادمات من المغرب للاشتغال داخل حقول الفراولة.

وندد المشاركون في هذه المسيرة التي جابت مختلف شوارع مدينة ''هويلبا'' بظروف عمل، وعيش النساء المغربيات المُنخرطات في العمل الموسمي بالضيعات الفلاحية في منطقة ألمونتي الأندلسية، مُطالبين باتخاذ تدابير زَجْرية صارمة، إثر تفجر فضيحة انتهاك حقوق العاملات، واستغلالهنَّ جنسياً من لدن رؤساء ومالكي عدد من الضيعات، مع ضرورة إنزال أقصى العقوبات على منتهكي حقوق العاملات بما يتناسب مع القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال الإجرامية ،إذ يعمد عدد من أرباب العمل على التسلل ليلا إلى مكان إقامة العاملات المغربيات، الذي يكون غالبا وسط الحقول، ويقومون برفع الأغطية، والتلصص على عوراتهن، وتصل في كثير من الأحيان إلى إجبارهن على ممارسة الجنس أو الطرد من العمل في حال عدم الامتثال، وفق إفادات الكثيرات ممن وقعن ضحية هذه الممارسات اللا أخلاقية.

ودق المحتجون والمحتجات ناقوس الخطر للاضطهاد والعبودية الجنسية التي أصبحت عليها مجموعة من العاملات، وطالبوا بضرورة تسريع الجزاءات القانونية على كل المتورطين في هذه الانتهاكات اللا إنسانية، التي فجرتها الكثير من الضحايا خلال الآونة الأخيرة.

يشار أن حوالي 15 ألف عاملة زراعية مغربية تشتغلن بالحقول والضيعات الفلاحية الإسبانية خلال هذه السنة، وخرجت العديد منهن في فيديوهات مثيرة مؤخرا، فجرن فيها عددا من الممارسات الخطيرة والاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي تتعرض له مجموعة منهن داخل حقول الفراولة من طرف أرباب العمل .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إسبانيا عاملات زراعيات مغربيات حقول الفراولة يخرجن مسيرة حاشدة تنديد الاستغلال الجنسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صفعة أخرى خــايبة بزاف لـعيوش.. نبيل بنعبد الله: لن أشارك في أشغال هذه الندوة | مجتمع

صفعة أخرى خــايبة بزاف لـ''عيوش''.. نبيل بنعبد الله: ''لن أشارك في أشغال هذه الندوة''

السلطات الإسبانية ترفض منح التأشيرات للجنة التحقيق في الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في حقوق الفراولة بهويلفا | مجتمع

السلطات الإسبانية ترفض منح التأشيرات للجنة التحقيق في الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في حقوق الفراولة بهويلفا

إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام | مجتمع

إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من روسيا..إعلاميون مغاربة: مهمة المنتخب المغربي ضد البرتغال صعيبة بزاف | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من روسيا..إعلاميون مغاربة: ''مهمة المنتخب المغربي ضد البرتغال صعيبة بزاف''

فيديو جد خطير..معركة بين ولاد جوج دروبا فكازا بالأسلحة والسلاسل | بــووز

فيديو جد خطير..معركة بين ولاد جوج دروبا فكازا بالأسلحة والسلاسل

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين | قنوات أخرى

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية | خارج البلاطو

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية

﻿

آخر المستجدات

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

هاذ شي خطير بزاف.. عرس يتحول إلى فاجعة بالقصر الكبير: انهيار منزل والناس كايشطحو+صور

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال العام | بوليتيك

زعيم شبيبة البيجيدي ينفي استفادته من رحلات مجانية وإقامة روسيا لحضور مبارياة كأس العالم من المال

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة صور | مجتمع

عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل مول النعناع ضواحي مراكش | دولي

عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل ''مول النعناع'' ضواحي مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.