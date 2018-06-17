عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا يثورون في وجه الاستغلال الجنسي ويخرجن في مسيرة حاشدة ''صور'' ﻿

خرج صباح اليوم الأحد عدد من النشطاء المدنيين الإسبان رفقة عاملات زراعيات يشتغلن في حقول الفراولة بمنطقة ''هويلبا'' جنوب غرب إسبانيا ''خرج'' للاحتجاج على الاستغلال الجنسي، والممارسات التعسفية التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خرج صباح اليوم الأحد عدد من النشطاء المدنيين الإسبان رفقة عاملات زراعيات يشتغلن في حقول الفراولة بمنطقة ''هويلبا'' جنوب غرب إسبانيا ''خرج'' للاحتجاج على الاستغلال الجنسي، والممارسات التعسفية التي تتعرض لها النساء المغربيات داخل الضيعات الفلاحية بالأراضي الإسبانية.

وشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التي حملت شعار ''لا للرأسمالية المتوحشة لا للتمييز نعم للكرامة نعم للمقاومة'' حوالي 500 عاملة زراعية، اللواتي احتشدن بجانب مجموعة من المتعاطفين الإسبان خاصة الحقوقيين منهم، وممثلي بعض الأحزاب اليسارية الإسبانية تعبيرا عن غضبهم الشديد إزاء الأوضاع الخطيرة التي أصبحت تعيش في ظلها مجمل النساء العاملات القادمات من المغرب للاشتغال داخل حقول الفراولة.

وندد المشاركون في هذه المسيرة التي جابت مختلف شوارع مدينة ''هويلبا'' بظروف عمل، وعيش النساء المغربيات المُنخرطات في العمل الموسمي بالضيعات الفلاحية في منطقة ألمونتي الأندلسية، مُطالبين باتخاذ تدابير زَجْرية صارمة، إثر تفجر فضيحة انتهاك حقوق العاملات، واستغلالهنَّ جنسياً من لدن رؤساء ومالكي عدد من الضيعات، مع ضرورة إنزال أقصى العقوبات على منتهكي حقوق العاملات بما يتناسب مع القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال الإجرامية ،إذ يعمد عدد من أرباب العمل على التسلل ليلا إلى مكان إقامة العاملات المغربيات، الذي يكون غالبا وسط الحقول، ويقومون برفع الأغطية، والتلصص على عوراتهن، وتصل في كثير من الأحيان إلى إجبارهن على ممارسة الجنس أو الطرد من العمل في حال عدم الامتثال، وفق إفادات الكثيرات ممن وقعن ضحية هذه الممارسات اللا أخلاقية.

ودق المحتجون والمحتجات ناقوس الخطر للاضطهاد والعبودية الجنسية التي أصبحت عليها مجموعة من العاملات، وطالبوا بضرورة تسريع الجزاءات القانونية على كل المتورطين في هذه الانتهاكات اللا إنسانية، التي فجرتها الكثير من الضحايا خلال الآونة الأخيرة.

يشار أن حوالي 15 ألف عاملة زراعية مغربية تشتغلن بالحقول والضيعات الفلاحية الإسبانية خلال هذه السنة، وخرجت العديد منهن في فيديوهات مثيرة مؤخرا، فجرن فيها عددا من الممارسات الخطيرة والاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي تتعرض له مجموعة منهن داخل حقول الفراولة من طرف أرباب العمل .