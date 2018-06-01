 عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل ''مول النعناع'' ضواحي مراكش ﻿
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عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل ''مول النعناع'' ضواحي مراكش

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 21:29 عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل مول النعناع ضواحي مراكش | دولي
عاجل.. جلسة خمرية تجمع ثلاثة شبان وعاهرات تقود شابا إلى قتل ''مول النعناع'' ضواحي مراكش
في جديد جريمة قتل شخص بدوار باقا بمنطقة ولاد حسون ضواحي مراكش بطريقة بشعة من خلال رشقه بحجارة كبيرة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد 17يونيو، خمسة

''شوف تيفي''

في جديد جريمة قتل شخص بدوار باقا بمنطقة ولاد حسون ضواحي مراكش بطريقة بشعة من خلال رشقه بحجارة كبيرة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد 17يونيو، خمسة مشتبه بهم بينهما فتاتان تعملان بالدعارة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الجريمة، أن جلسة خمرية داخل منزل، جمعت ثلاثة شبان وشابتين تعملان في الدعارة، ومن أجل منح مبالغ مالية للمومستين مقابل ممارسة الجنس، قرر شابان اعتراض سبيل المارة، ليقوما برشق شخص في عقده الرابع يعمل كبائع ل ''النعناع'' كان في طريقه للسوق، ما تسبب في وفاته على الفور، قبل أن يعمدا إلى سرقة مبلغ مالي كان لدى الضحية.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، وبعد معاينة الجثة، فتحت تحقيقا، مكنها من التوصل إلى هوية المشتبه به الرئيسي، حيث تم إيقافه بالرغم من محاولته الفرار خارج مدينة مراكش، وخلال التحقيق معه، كشف عن هوية شركائه في هذا الفعل الإجرامي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مراكش مصالح الدرك الملكي جريمة قتل

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