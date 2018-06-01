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فتحي جمال يكشف حقيقة رحيله عن الرجاء الرياضي

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 20:28 فتحي جمال يكشف حقيقة رحيله عن الرجاء الرياضي | سبور
فتحي جمال يكشف حقيقة رحيله عن الرجاء الرياضي
كشفت مصادر رجاوية، أن المدير التقني لفريق الرجاء الرياضي جمال فتحي، مستمر في مهامه داخل الفريق الأخضر.

شوف سبور

 

كشفت مصادر رجاوية، أن المدير التقني لفريق الرجاء الرياضي جمال فتحي، مستمر في مهامه داخل الفريق الأخضر.

وأضاف موقع " الأنصار" الرجاوية، أن جمال فتحي، نفى هذه الأخبار الزائفة التي تريد تغليط الجمهور الرجاوي. حيث أكد أنه ما زال في مهامه و أنه ستكون له جلسة غدا الاثنين بمقر النادي من أجل الترتيب للاستعدادات الخاصة بانطلاق الموسم الكروي الجديد.


ويذكر أن عدة تقارير إخبارية، كانت قد أفادت أن جمال فتحي سيغادر الفريق الأخضر، من أجل تعويض بيير مورلان بالإدارة التقنية الوطنية ، بعد تعرض هذا الأخير لوعكة صحية مفاجئة ، الشيء الذي جعله يقرر مغادرة الفريق الأخضر، تمهيدا للالتحاق بمنصب جديد بالجامعة لما له من امتيازات أفضل .

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي فتحي جمال الإدارة التقنية

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