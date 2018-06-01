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صفعة أخرى خــايبة بزاف لـ''عيوش''.. نبيل بنعبد الله: ''لن أشارك في أشغال هذه الندوة''

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 19:56 صفعة أخرى خــايبة بزاف لـعيوش.. نبيل بنعبد الله: لن أشارك في أشغال هذه الندوة | مجتمع
صفعة أخرى خــايبة بزاف لـ''عيوش''.. نبيل بنعبد الله: ''لن أشارك في أشغال هذه الندوة''
نفى نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مشاركته في الندوة الدولية المتعلقة بالحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون ، والتي كان يعتزم نور الدين عيوش رئيس مجموعة الديمقراطية

''شوف تيفي'' م.قاسمي

نفى نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مشاركته في الندوة الدولية المتعلقة بالحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون ، والتي كان يعتزم نور الدين عيوش رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات تنظيمها أيام 22 و 23 يــونيو 2018.

وجاء في تدوينة نشرها بنعبد الله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''توضيح بخصوص عدم مشاركتي في ندوة تنظمها مجموعة الديمقراطية و الحريات...على إثر نشر برنامج ندوة تنظمها مجموعة الديمقراطية و الحريات حول موضوع ''الحريات الفردية في ظل دولة الحق و القانون'' يومي 22و 23 يونيو الجاري، والذي يتضمن إسمي إلى جانب متدخلين آخرين ، يتعين التوضيح أنني أتواجد خارج أرض الوطن و لن أشارك في أشغال هذه الندوة .''

هـــذا ويأتي نفي بنعبد الله تزامنا مع إعلان إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء عدم تبنيها للندوة ومن المرتقب أن يثير موضوع المثلية الجنسية ردود فعل غاضبة على ''نور الدين عيوش'' رجل الأعمال والناشط الجمعوي من طرف المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبوسائل مختلفة للتعبير عن استيائهم من دفاع رئيس وكالة شمس للإشهار على ما سماه الحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه و العلاقات خارج الزواج والمثلية....

 

 

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شوف تيفي المغرب عيوش المثلية الجنس الجسد ندوة الدار البيضاء

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