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لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية "المينورسو" للتدقيق والافتحاص

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 19:15 لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية المينورسو للتدقيق والافتحاص | بوليتيك
لجنة أممية في زيارة للصحراء المغربية لإخضاع مالية "المينورسو" للتدقيق والافتحاص
حطت لجنة تفتيش تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مساء أمس السبت الرحال بمدينة العيون، وذلك للتدقيق في مالية البعثة الأممية ''المينورسو'' ونفقاتها خلال فترة تواجدها بالأراضي المغربية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي


حطت لجنة تفتيش تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مساء أمس السبت الرحال بمدينة العيون، وذلك للتدقيق في مالية البعثة الأممية "المينورسو" ونفقاتها خلال فترة تواجدها بالأراضي المغربية.

وتمتد زيارة اللجنة الأممية بمدينة العيون إلى غاية 22 يونيو وستعمل على مراجعة كافة الحسابات المالية لبعثة "المينورسو" والقيام بجرد شامل لمجمل آلياتها ومعداتها اللوجيستكية، وذلك من أجل رفع تقرير مكتمل حول مالية البعثة للأمم المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار السياسة التي تنهجها الأمم المتحدة من أجل تفعيل دورها الرقابي على كافة أجهزتها وبعثاتها الدولية في حفظ السلم واستتباب الأمن بالمناطق المتنازع بشأنها، وذلك بغية ترشيد نفقاتها المالية إرساء لمبدأ الشفافية والحكامة.

ومن جانب آخر ستمتد زيارة اللجنة الأممية إلى مناطق عدة بربوع الصحراء المغربية بما فيها مخيمات "تندوف" والمحبس ومنطقة "أوسرد و "ميجك" في أفق مراقبة عمل "المينورسو" وإخضاع مختلف أجهزتها للإفتحاص، في أفق أن تنتهي مهمة اللجنة يوم الأربعاء المقبل بوضع تقرير دقيق وشامل، سيجري رفعه لهيئة الأمم المتحدة.



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شوف تيفي المغرب العيون لجنة أممية افتحاص المينورسو تدقيق تحل رفع تقرير أمم متحدة

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