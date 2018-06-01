السلطات الإسبانية ترفض منح التأشيرات للجنة التحقيق في الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في حقوق الفراولة بهويلفا ﻿

رفضت القنصلية الإسبانية بتطوان منح تأشيرات الدخول إلى التراب الإسباني للجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مرصد الشمال لحقوق الإنسان ،ONDH لإنجاز تحقيق في ادعاءات بالاستعباد والابتزاز والاستغلال الجنسي

شوف تيفي:

رفضت القنصلية الإسبانية بتطوان منح تأشيرات الدخول إلى التراب الإسباني للجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مرصد الشمال لحقوق الإنسان ،ONDH لإنجاز تحقيق في ادعاءات بالاستعباد والابتزاز والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات العاملات في حقوق الفراولة بمنطقة هويلفا بإسبانيا، والتي يقدر عددهن بأزيد من 15.000 امرأة.

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يؤكد البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، قد تقدم بطلب رسمي إلى قنصل إسبانيا بتطوان، بتاريخ 4 يونيو 2018، من أجل منح ثلاثة من أعضائه تأشيرة مستعجلة للدخول للتراب الإسباني، محددا الغرض والهدف من الزيارة دون أن يتلقى أي جواب.

وكان المرصد يتوخى من هذا التحقيق، الذي يوازي التحقيقات القضائية التي فتحتها السلطات الإسبانية، يضيف المصدر، الوقوف على الوضعية الحقيقية للنساء المغربيات، ومكامن تقصير الحكومة المغربية في حماية هؤلاء النسوة خصوصا أمام تضارب التصريحات التي يطلقها المسؤولون المغاربة وعلى رأسهم وزير التشغيل والإدماج المهني.

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وقد أعرب مرصد الشمال عبر بلاغه، عن استيائه من رفض القنصلية الإسبانية منح تأشيرات الدخول للجنة التحقيق التابعة لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، في قضايا الابتزاز والاستغلال الجنسي والاستعباد للنساء المغربيات في حقول الفراولة إسبانيا.

إذ اعتبر ذلك شكلا من أشكال التعتيم والتضييق الحقوقي، مُدينا رفض القنصل الإسباني بتطوان منح تأشيرات الدخول لأعضاء لجنة التحقيق، وتحميله الدولتين الإسبانية والمغربية المسؤولية المباشرة والكاملة للاعتداء والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات وهضم حقوقهن، على اعتبار أن هؤلاء النسوة يوجدن في تلك الحقول في إطار برنامج شراكة تجمع كلا من الحكومة المغربية (وزارة الشغل والإدماج المهني ) والحكومة الإسبانية وكذلك الاتحاد الأوروبي. على حد تعبير البلاغ.