 إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام ﻿
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إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 18:18 إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام | مجتمع
إدارة السجن المحلي عين السبع تنفي ادعاءات دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام
ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص ادعاء دخول السجين ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام، تقدمت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى الرأي العام

"شوف تيفي"

 

ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص ادعاء دخول السجين ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام، تقدمت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى الرأي العام
الوطني بتوضيحات تنفي ما يروج من مغالطات لا أساس لها من الصحة لاستغلال مشاكل المواطنين وكسب تعاطفهم ولو على ظهر الكذب.

وتؤكد إدارة السجن المحلي عين السبع 1، حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن المعتقل ربيع الأبلق يتسلم ويستهلك كافة وجباته الغذائية بشكل يومي، علما أنه لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام.

وأضاف البلاغ "لقد سئم الرأي العام من نشر وترويج افتراءات وأكاذيب في كل مرة وحين، من طرف مثل هذه المواقع الإلكترونية بغية تضليله، ولفرط ما افترت واختلقت من وقائع فقد فقدت مصداقيتها إلى درجة أن كل ما يمكن أن تنشره، سواء كان صحيحا أو مغلوطا، فإن الرأي العام لن يصدقه".

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المواقع الإخبارية أحداث الحسيمة

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