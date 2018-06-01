عاجل وبالفيديو والصور..كسيدة خايبة بزاف بمدينة طنجة: شوفو كيفاش دّخلو الناس وعتقو سائق طاكسي ﻿

شهد حي الموظفين بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الأحد 17 يونيو، وقوع حادثة سير جد خطيرة، خلفت إصابة حوالي 13 شخصا، عقب وقوع اصطدام قوي بين سيارة أجرة صغيرة وسيارتين خفيفتين.

"شوف تيفي"

شهد حي الموظفين بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الأحد 17 يونيو، وقوع حادثة سير جد خطيرة، خلفت إصابة حوالي 13 شخصا، عقب وقوع اصطدام قوي بين سيارة أجرة صغيرة وسيارتين خفيفتين.

وحسب مصادر محلية فإن سيارة أجرة تسير بسرعة جنونية، اصطدمت بالسيارتين، قبل ان تسقط بـ "واد"، ما خلف إصابة 13 شخصا، بينهم أربع حالات، وٌصفت حالتهم بالخطيرة جدا.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، وعاينت حجم الخسائر الناجمة عن هذا الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروفه وملابساته.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تدخل المواطنين لإنقاذ سائق سيارة الأجرة، حيث تم إخراجه بصعوبة من داخل السيارة.





