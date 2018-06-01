 جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد | ثقافة و فنون

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع | بووز

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور | مجتمع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة عيوش للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة ''عيوش'' للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة

خرافة شعب

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 16:13 جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق
جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة أولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، اهتزت في الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، تلقى ضربة بواسطة حجارة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة أولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، اهتزت في الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، تلقى ضربة بواسطة حجارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية، تفاجأ بقيام شخص باعتراض سبيله، قبل أن ينهال عليه بالضرب بواسطة حجارة من الحجم الكبير، ليسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر إلى أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة، وأيضا للتعرف على هوية المتورط في ارتكابها، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن يكون للأمر علاقة بحسابات خاصة بالاتجار بالمخدرات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منطقة أولاد حسون الدرك الملكي مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة صور | حوادث و حقوق

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة ''صور''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين | قنوات أخرى
منذ 58 دقيقة

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية | خارج البلاطو

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله | قنوات أخرى

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله

﻿

آخر المستجدات

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع
منذ 12 دقيقة

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.