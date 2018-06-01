جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة أولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، اهتزت في الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، تلقى ضربة بواسطة حجارة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة أولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، اهتزت في الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، تلقى ضربة بواسطة حجارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية، تفاجأ بقيام شخص باعتراض سبيله، قبل أن ينهال عليه بالضرب بواسطة حجارة من الحجم الكبير، ليسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر إلى أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة، وأيضا للتعرف على هوية المتورط في ارتكابها، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن يكون للأمر علاقة بحسابات خاصة بالاتجار بالمخدرات.